Giro super per Lewis, padrone di casa e uomo record. Ok le Ferrari, ma in prima fila c'è Kimi. Quarto Bottas che sarà retrocesso. Prevista pioggia.

114 condivisioni 1 stella

15 lug 2017 di Francesco Bizzarri

Pioggia, un po' di nebbia, pista che si asciuga. Sì, siamo a Silverstone e le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 sono nel segno di Lewis Hamilton. L'inglese in Mercedes fa segnare un tempo incredibile e si porta a casa un altro record: 5 pole position come Jim Clarke. Secondo Kimi Raikkonen, da applausi, poi Sebastian Vettel. Quarto Bottas, ma è retrocesso. Il finlandese partirà in nona posizione.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁



TOP TEN



HAM 👋

RAI

VET

BOT

VER

HUL

PER

OCO

VAN

GRO#Quali #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/bUkhb6WmXj — Formula 1 (@F1) July 15, 2017

Formula 1, tanti colpi di scena

Bottas e Ricciardo, cambi sostituiti: entrambi subiscono 5 posizioni di penalità. Si aprono così le qualifiche del GP di Silverstone di Formula 1. Il circuito ci mette del suo, in alcune zone piove. Dubbio gomme: intermedie o slick? Ricciardo sul bagnato va forte, poi il forfait della Red Bull. Ennesimo colpo di scena e auto già in garage per problemi al turbo.

Non è finita. Nella Q1 il miglior tempo è di un fenomenale Fernando Alonso su McLaren. La pista si asciuga, lo spagnolo con le lisce si mette davanti a tutti facendo scattare in piedi il pubblico. Peccato solo che domani subirà 30 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito la power unit. Eliminati Stroll, Magnussen, Wehrlein, Ericsson e Ricciardo.

ALO tops timesheets in Q1 after a late switch from inters to slicks 💪 #Quali #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/nJ9eNPL4WS — Formula 1 (@F1) July 15, 2017

Pista asciutta, tutti dentro con le gomme da qualifica. Nella Q2 primo Hamilton, poi Bottas, terzo Vettel a più di 1''. Fuori Palmer, Kvyat, Alonso, Sainz e Massa. La Mercedes si prepara a festeggiare.

Lotta per la prima fila

Ultimi minuti, Grosjean si ritrova Hamilton davanti che lo rallenta. L'inglese finisce sotto investigazione. Un piccolo caso che non distoglie l'attenzione del pilota di casa. Lewis fa segnare il miglior tempo, un giro pazzesco. Cinque pole come Jim Clark sul circuito di Silverstone. Secondo è Kimi Raikkonen, poi Vettel. Quarto Bottas. Le Rosse sono lì.