Riyad Mahrez ha trovato l'accordo economico con la Roma. Adesso i giallorossi dovranno trattare col Leicester per il cartellino del giocatore.

15 lug 2017 di Massimiliano Rincione

Riyad Mahrez dà l'assenso al suo trasferimento alla Roma. L'esterno offensivo in forza al Leicester avrebbe infatti già raggiunto un accordo con il ds giallorosso Monchi relativamente all'ingaggio che andrebbe a percepire in caso di arrivo all'ombra del Colosseo. Una trattativa, quella legata al funambolo algerino, che riaccende d'un tratto i sogni dei tifosi capitolini, decisamente scottati dalla moria del calciomercato, che fino ad oggi ha portato tante cessioni e decisamente pochi acquisti. Con un Leicester ormai fuori dalle coppe europee e dal progetto le cui fondamenta cardine corrispondono al vocabolo rifondazione, Mahrez potrebbe dunque valutare concretamente un approdo in Serie A.

Cinquanta i milioni chiesti dalle Foxes in prima istanza, cifra assolutamente fuori dai parametri di mercato non solo della Roma. Ma il Leicester alla fine dei conti mollerebbe il giocatore per un assegno da 35 milioni, assecondando così la volontà del ragazzo che ritiene ampiamente terminato il proprio ciclo al King Power Stadium. Monchi non sembra ancora intenzionato ad offrire la cifra richiesta dal club d'oltremanica, in virtù di un gioco al ribasso che potrebbe anche portare i suoi frutti in caso di mancati rilanci da parte di Arsenal e Barcellona.

Mancati rilanci sul calciomercato che poi sarebbero lo snodo fondamentale del sì di Mahrez alla Roma: l'esterno ex Le Havre accetterebbe infatti i giallorossi anche in virtù dell'allontanamento dell'Arsenal, con Wenger che starebbe ormai puntando con decisione sul talento del Monaco Thomas Lemar. L'ipotesi italiana sembra comunque avere il suo fascino agli occhi del calciatore, vista anche la vetrina della fase a gironi di Champions League offerta dai capitolini. Esterno assai tecnico e dal grande passo, Mahrez rappresenterebbe il sostituto ideale di Salah nelle idee della dirigenza.

Calciomercato Roma: le alternative a Mahrez

Non solo Mahrez però nei pensieri della Roma, attivissima sul calciomercato dopo aver messo in ordine il bilancio grazie alle varie cessioni eccellenti. Alternative caldissime nel ruolo sarebbero Thauvin, Ziyech e Lucas Moura. Un tris di profili internazionali che - nonostante i costi comunque elevati - rappresenterebbero ad oggi soltanto delle ipotesi secondarie, al pari di un Berardi ormai quasi sfumato e destinato a rimanere a Sassuolo. L'arrivo di un esterno offensivo non influirà sull'operazione Defrel, con l'attaccante francese che dovrebbe comunque vestire la maglia giallorossa a prescindere da tutte queste dinamiche. Salta infine quasi definitivamente la pista che porterebbe a Rachid Ghezzal, ala svincolatasi dal Lione e recentemente incontratasi anche con la dirigenza del Milan per un semplice colloquio conoscitivo.