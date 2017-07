I rossoneri hanno contattato i bavaresi per proporre un prestito biennale per il centrocampista portoghese: proposta non gradita dalla squadra tedesca.

15 lug 2017 di Daniele Minuti

Quando è stato annunciato il passaggio ufficiale del Milan alla nuova proprietà cinese, in molti si aspettavano che la sessione di calciomercato estiva avrebbe rappresentato una sorta di ricostruzione per la squadra, con l'obiettivo di creare fondamenta solide per giocare 3 competizioni e riuscire ad arrivare fra i primi quattro posti in campionato.

Dopo un mese e mezzo è invece chiaro che le intenzioni della società rossonera siano molto più ambiziose di quanto si credesse e gli acquisti fatti fino ad ora non fanno altro che dimostrarlo. L'arrivo di Bonucci ne è stata la prova definitiva: il nuovo Milan di Vincenzo Montella vuole essere protagonista fin da subito, in Italia e in Europa.

Fassone e Mirabelli stanno infatti andando alla ricerca di profili sempre di più alto livello sul calciomercato ed è di oggi la notizia di un tentativo per uno dei migliori talenti del calcio europeo, Renato Sanches del Bayern Monaco, per cui sarebbe stato già fatto un tentativo in settimana.

Calciomercato Milan, contatti per Renato Sanches

Il Milan ha fatto un tentativo per Renato Sanches

La notizia circolava da qualche giorno sui media tedeschi e a confermarla è stato Gianluca Di Marzio su Sky Sport, che ha rivelato contatti fra Milan e Bayern Monaco all'inizio di questa settimana. L'obiettivo dei rossoneri era quello di portare Renato Sanches a Milano con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto, provando a convincere il giocatore che ha trovato pochissimo spazio in Bundesliga nell'ultima stagione.

I bavaresi però non si sono detti convinti della formula e hanno per il momento respinto l'offerta del Milan, che però potrebbe tornare alla carica entro la fine del mercato. Al momento Fassone e Mirabelli si stanno concentrando sulla ricerca di un centravanti ma prima della chiusura del calciomercato, torneranno probabilmente a bussare alle porte dei bavaresi per Renato Sanches, puntando sul suo desiderio di giocare di più.

Con gli arrivi di Tolisso e Rudy, uniti alla presenza in rosa di Vidal e Thiago Alcantara, il ventenne ex Benfica potrebbe chiedere di essere ceduto per non passare un'altra stagione in panchina. La trattativa è congelata per il momento e non sembrano essere previsti nuovi contatti a breve, ma il Milan ha dimostrato che in questa campagna acquisti pochi obiettivi gli sono preclusi.