Fassone e Mirabelli fanno sul serio per l'attaccante del Torino, Cairo gioca al rialzo per il suo gioiello. Alternative rossonere: vive le piste Aubameyang e Morata.

15 lug 2017 di Francesco Bizzarri

No, il calciomercato del Milan non è finito. I colpi Bonucci e Biglia sono stati sparati insieme, hanno fatto rumore, ma Fassone e Mirabelli sono ancora a lavoro. Obiettivi: Andrea Belotti o Pierre-Emerick Aubameyang. Affari da svariati milioni di euro.

Vincenzo Montella sogna il Gallo, 38 presenze e 28 reti nella passata stagione con la maglia del Torino. L'assalto per far cedere il muro alzato da Urbano Cairo, patron granata, è già partito.

Insomma, serve l’ultimo colpo di calciomercato per un Milan da Scudetto. L’attaccante che la butta dentro. Per sognare ad occhi aperti già in piena estate e farsi venire l’acquolina in bocca.

Calciomercato Milan, Belotti pronto a salutare il Torino?

Calciomercato Milan, la strategia per Belotti

C’è fretta, il Milan vuole chiudere il calciomercato con l’ultimo colpo per poi tuffarsi nella nuova stagione. C’è da giocarsi un preliminare di Europa League, Montella chiede una rosa al completo. Si lavora per Andrea Belotti: l'offerta è di 45 milioni di euro più i cartellini di Niang e Paletta. Costo dell’operazione 65 milioni. La trattativa si fa interessante, il Torino dice no e gioca al rialzo. Cairo vorrebbe 80 milioni cash più l’inserimento dei due giocatori. Tra domanda e offerta c’è una forbice ampia, il Milan però non molla la presa. Per il calciomercato del Milan il Gallo è in pole. Poi Aubameyang, Kalinic e Morata. Novità a breve.