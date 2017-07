Con i 50 milioni di sterline spesi per Walker, il Manchester City ha fatto registrare due record in un colpo solo: è il difensore e l'inglese più pagato di sempre.

15 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Non c’è nemmeno il tempo per distrarsi. Mentre il Milan chiudeva in un giorno solo per Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, lasciando l’Italia a bocca aperta, in Inghilterra il Manchester City chiudeva un affare di calciomercato dalle cifre record. Kyle Walker è il nuovo rinforzo di Pep Guardiola. L’investimento dei Citizens sarebbe di 50 milioni di sterline, vale a dire poco meno di 57 milioni di euro.

Walker è il terzo acquisto estivo del Manchester City (dopo Bernardo Silva ed Ederson), che comunque sul calciomercato ha speso una cifra totale di 170 milioni di euro. La strategia dei Citizens sembra chiara: meglio pochi ma buoni. Anche se particolarmente costosi. Al punto che Kyle e Bernardo Silva sono due dei cinque acquisti più cari della storia del club.

Non solo, perché con l’acquisto di Walker il Manchester City ha fatto registrare due record in un colpo solo: l’ex Tottenham è infatti il difensore più pagato della storia del calcio e anche l’inglese più costoso di sempre. Più dei vari Owen, Rooney, Lampard, Rio Ferdinand e Beckham. Non un affare di calciomercato che può passare inosservato.

Kyle Walker merita di essere il difensore più pagato di sempre?





Ma andiamo con ordine: al momento il podio dei difensori più costosi della storia del calcio era formato, partendo dal basso, da Rio Ferdinand, che nel 2002 lasciò il Leeds per il Manchester United in cambio di 46 milioni. Al secondo posto c’era David Luiz: il brasiliano passò dal Chelsea al Psg per 49,5 milioni di euro. Troppi? Forse, ma anche il City non scherza. Un anno fa ha preso John Stones dall’Everton per 55,6 milioni. Fino a ieri era lui il più costoso di sempre. Fino all’acquisto di Kyle Walker per 57 milioni.

Come detto però Walker è anche uno dei giocatori più costosi della storia del City. L’esterno destro, che l’anno scorso ha aiutato il Tottenham ad arrivare al secondo posto grazie alle sue discese sulla fascia e ai suoi assist, è il secondo giocatore più pagato della storia dei Citizens. Il più caro di sempre è Kevin De Bruyne, con i suoi 52 milioni di sterline. Poi Walker, Stones, Sterling e Bernardo Silva. Un colpo pazzesco per il City. Ma d’altronde il calciomercato è così: non c’è mai il tempo di distrarsi. Neanche nel giorno in cui Bonucci e Biglia sbarcano a Milano…