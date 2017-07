Centrocampista classe 1998, Douglas Luiz è il quarto colpo del Manchester City, ma potrebbe andare in prestito al Girona. Arriva dal Vasco da Gama per 12 milioni.

15 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Allora perfino il Manchester City può spendere meno di 15 milioni di euro. Il club inglese ha ufficializzato l’acquisto di Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 fortemente voluto da Pep Guardiola. Il brasiliano è il quarto colpo dei Citizens in questo calciomercato dopo Ederson, Bernardo Silva e Walker.

Per Douglas Luiz il Manchester City ha speso "appena" 12 milioni di euro. In tutto ha quindi sborsato poco più di 180 milioni. Il giocatore potrebbe però venir prestato al Girona, club neopromosso nella Liga spagnola. Operazione che potrebbe ricordare, in tal senso, quella fatta dal Bayern Monaco per Gnabry, preso e poi girato in prestito all’Hoffenheim.

Questa però per il momento resta solo un’ipotesi di calciomercato. Quel che è certo è che Douglas Luiz nelle scorse ore ha firmato con il Manchester City: ma chi è questo centrocampista di appena 19 anni sul quale Guardiola punta tantissimo per il futuro? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Manchester City, ecco chi è Douglas Luiz

Douglas Luiz è riuscito a convincere il Manchester City delle sue qualità anche per la facilità con la quale, in pochi mesi, è passato dalla Serie B alla Serie A brasiliana. Col Vasco da Gama, infatti, Douglas Luiz l’anno scorso ha conquistato la promozione, e in questo inizio di stagione sta facendo benissimo. Particolarmente bravo nella circolazione del pallone, il brasiliano è un regista basso molto intelligente tatticamente e molto mobile: alto 1,78 segue l’azione della sua squadra in qualsiasi fase. Qualità che gli permettono di fare stabilmente parte della nazionale Under 20.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo — Manchester City (@ManCity) July 15, 2017

Txiki Begiristain si è detto entusiasta del colpo di calciomercato del Manchester City:

Siamo lieti di accogliere Douglas, è un giocatore emozionante con un grande potenziale e tutti qui non vedono l’ora di aiutarlo a sviluppare il suo talento.

E a Manchester lo accolgono a braccia aperte. Anche perché è la dimostrazione che perfino club come il City possono spendere meno di 15 milioni e fare un buon colpo.