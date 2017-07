I bianconeri vorrebbero fare un grande colpo a centrocampo: sono partiti i contatti per il serbo che non parteciperà alla tournée cinese dei Blues.

916 condivisioni 5 stelle

15 lug 2017 di Daniele Minuti

Dopo un lungo periodo di attesa, questi giorni si sono rivelati particolarmente movimentati per la Juventus sul fronte del calciomercato. In questa settimana infatti è arrivato sia l'annuncio dell'acquisto di Douglas Costa che quello dell'inaspettata cessione di Leonardo Bonucci al Milan.

Nonostante il trasferimento in rossonero del difensore sia arrivato come un fulmine a ciel sereno a Torino, la dirigenza bianconera non si vuole far trovare impreparata e ha intenzione di dare ad Allegri altri rinforzi.

Marotta e Paratici avrebbero messo gli occhi su un obiettivo già cercato nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il centrocampista del Chelsea Nemanja Matic. E i dirigenti della Juventus avrebbero già avuto i primi contatti con i Blues, che hanno fissato il prezzo per il serbo: 45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, contatti per Matic

La Juventus vuole Matic

La notizia arriva da Sky Sport, secondo cui Allegri non vorrebbe un centrale difensivo dopo la partenza di Bonucci, dato che in rosa ci sono già 4 giocatori in quel ruolo: Barzagli, Chiellini, Benatia e Rugani. L'allenatore toscano avrebbe quindi chiesto un grande centrocampista e la scelta sembra sia caduta su Matic, già cercato un anno fa dalla dirigenza bianconera. Col Chelsea ci sono già stati i primi contatti ufficiali e la prima richiesta degli inglesi è di circa 45 milioni di euro.

La pretesa della società londinese appare molto elevata ma dovrebbe essere la base di partenza di una trattativa che si prospetta lunga e complicata. Intanto però, il centrocampista serbo e Diego Costa sono stati esclusi dalla lista dei convocati di Antonio Conte per la tournée della squadra in Cina e a Singapore. Questo è un chiaro segnale di come il classe '88 sia ufficialmente in vendita, in particolare dopo l'acquisto da parte del Chelsea di Bakayoko dal Monaco per quasi 45 milioni.

Matic è un obiettivo di calciomercato del Manchester United che lo cerca da tempo ma la società di Abramovich non vorrebbe cederlo ai Red Devils dopo lo sgarbo dell'acquisto di Romelu Lukaku. Durante il colloquio su Matic, i Blues avrebbero anche fatto una nuova offerta per Alex Sandro, mettendo sul piatto addirittura 70 milioni di euro. Proposta però rispedita al mittente dalla Juventus, che dopo la cessione di Bonucci non vorrebbe più perdere pezzi importanti della squadra.