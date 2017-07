I gialloneri sono scesi in campo contro gli Urawa Red Diamonds nella tournée asiatica: è tornato finalmente a disposizione anche Mario Gotze che non giocava da 167 giorni.

15 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Finalmente. Quello odierno è il giorno più bello del suo 2017, che improvvisamente si illumina dopo un lungo periodo di buio. Mario Gotze è tornato in campo 167 giorni dopo. La malattia è stata sconfitta, superata, e ora finalmente, il Borussia Dortmund può tornare a fare affidamento anche su di lui.

Il club giallonero è sbarcato ieri in Asia per la tournée che ormai è di rito. Per le prossime due settimane girerà fra Cina e Giappone, dove giocherà diverse partite (anche contro il Milan). L’esordio di oggi contro gli Urawa Red Diamonds (squadra della prima divisione nazionale) è terminato 3-2 per il Borussia (doppietta di Emre Mor e rete di Schürrle), Mario Gotze ha fatto il suo ingresso in campo al 62' prendeno il posto di Nuri Şahin.

Pochi giorni fa il Borussia Dortmund ha perso in amichevole contro l’Essen, squadra della quarta serie tedesca. La prestazione ha fatto molto arrabbiare il neo-allenatore Peter Bosz che aveva promesso un immediato riscatto. Oltre ai tifosi tedeschi sono stati accontentati anche quelli giapponesi. Solo una cosa poteva fare felici entrambe le tifoserie: vedere giocare Gotze.

I titolari per la partita con gli Urawa Red Diamonds sono stati Pulisic, Schurrle e Aubameyang. Nel secondo tempo però anche Mario ha trovato finalmente un po’ di spazio. L’ultima partita giocata da Gotze era quella dello scorso 29 gennaio contro il Mainz. A febbraio la notizia che ha sconvolto e sorpreso tutti: a causa di un disturbo del metabolismo energetico Gotze avrebbe dovuto fermarsi a tempo indeterminato. 167 giorni dopo però Mario è tornato in campo.

Si freme: veder giocare Gotze, sapendo cosa ha passato, sarà un piacere. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha voluto calmare la piazza:

Ci sta dando delle sensazioni positive, ma non ci aspettiamo alcun miracolo da lui. Sappiamo tutti cosa può dare in questo momento.

L’importante però è che ci siamo. Quello odierno è il giorno più bello del suo 2017, che improvvisamente si illumina dopo un lungo periodo di buio. Mario Gotze torna in campo.

Mario Gotze pictured on his return to action for Borussia Dortmund.



👊 pic.twitter.com/3naXOgjY83 — Squawka News (@SquawkaNews) July 15, 2017