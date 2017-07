L'abbraccio dei tifosi al giovane talento dell'Ajax commuove la famiglia: il padre scoppia a piangere tra la marea biancorossa formatasi fuori dall'ospedale.

15 lug 2017

Migliaia di tifosi radunati per dimostrare tutto il loro affetto. Sono quelli dell'Ajax che in queste ore si sono ritrovati davanti all'ospedale di Amsterdam dove è ricoverato Abdelhak Nouri, il talento dei Lancieri che ha riportato danni cerebrali gravi e permanenti dopo l'arresto cardiaco accusato in campo durante un'amichevole.

Il giocatore classe '97 è stato trasportato da Innsbruck nella capitale olandese, ad aspettarlo c'erano centinaia di tifosi biancorossi. I genitori del ragazzo hanno voluto ringraziare tutti i presenti per la manifestazione d'affetto, il padre si è fermato tra la folla e non è riuscito a trattenere le lacrime.