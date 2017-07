Star Sixes: il fallo di Di Canio su Julio Baptista

Nel corso del match tra Brasile e Italia, l'ex attaccante della Lazio si è preso un giallo per una scivolata sul Julio Baptista.

7 ore fa

Nessuno ci sta a perdere, figuriamoci Paolo Di Canio. Nel corso del match tra Italia e Brasile, terminato 3-1 per i sudamericani e valido per la prima giornata del torneo 6 vs 6 che mette di fronte le stelle di dodici diverse nazionalità, l'ex attaccante della Lazio si è preso un'ammonizione per un fallo su Julio Baptista. Ecco le immagini.