Durante il torneo che vede fronteggiarsi alcuni dei più grandi giocatori del passato, l'ex Barcellona ha quasi rotto una gamba all'inglese con un intervento a gamba tesa.

14 lug 2017 di Andrea Pettinello

In passato è capitato più volte che durante le partite benefiche o i testimonial match venissero a galla vecchie ruggini. E ogni volta le leggende dei vati club, sebbene scendessero in campo per puro divertimento, non se le sono mandate a dire con contrasti al limite del regolamento e accesi battibecchi.

Nella serata di ieri, durante la sfida tra Inghilterra e Spagna valida per il primo turno dello Star Sixes, torneo calcistico con sede a Londra che vede affrontarsi ex giocatori, Charles Puyol ha leggermente esagerato intervenendo con troppa irruenza su Phil Neville.

Gamba tesa dritta sull'avversario. Un intervento da cartellino rosso e che ha rischiato di far davvero male all'ex difensore del Manchester United. Il movimento innaturale dell'arto inferiore di Neville ha fatto pensare sin da subito al peggio, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

Il tweet polemico di Carragher su Neville

Questa mattina, nonostante il durissimo tackle avesse scatenato diverse polemiche sui social network con la maggior parte degli utenti arrabbiati e delusi dal gesto di Puyol, una delle più famose personalità del calcio inglese, leggenda del Liverpool e attualmente commentatore TV per conto di Sky Sports, si è schierato a sorpresa con lo spagnolo.

Stiamo ovviamente parlando di Jamie Carragher, uno degli ex giocatori più attivi sui social network (Twitter in particolare) ma soprattutto uno dei personaggi pubblici che non manca mai di esprimere il suo "odio" calcistico per il Manchester United.

Phil Neville, intanto, ci ha scherzato su: