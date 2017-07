La società scozzese ha dato la possibilità ai primi 100 bambini che hanno acquistato la nuova maglia ufficiale di affrontare i loro idoli nello stadio di casa.

2 ore fa di Andrea Pettinello

Immaginate un campo di calcio con 111 giocatori invece che i soliti 22. Potrebbe risultare una situazione piuttosto bizzarra e confusionaria, ma per una volta, in nome della beneficenza e del divertimento, uno strappo alle regole si può fare più che volentieri. Seguendo questo principio, e rispettando fedelmente i numeri sopracitati, il Dundee FC ha dato vita all'amichevole più "numerosa" della storia del calcio scozzese.

📸 The teams line up. We won't lie, the Fair Play Handshake took about six minutes... pic.twitter.com/Bptliy32BN — McEwan Fraser Legal (@DundeeFC_MFL) July 12, 2017

A Dens Park, stadio di casa di una delle due squadre di Dundee, si è materializzata una sfida insolita. Gli 11 giocatori titolari della squadra da una parte e ben 100 tifosi, tutti con meno di 12 anni, dall'altro lato del campo. L'iniziativa, promossa dal club a inizio dell'estate, ha avuto un successo inaspettato.

Oltre ai 100 bambini, allo stadio sono accorse intere famiglie che hanno riempito una delle quattro tribune e hanno assistito alla partita tra cori, urla, foto e video.

Watch the story of today's @dundeefconline #BiggestHomeGame at Dens Park as the Dee Kids run out 5-2 winners. pic.twitter.com/H9NTZnyqWs — McEwan Fraser Legal (@DundeeFC_MFL) July 12, 2017

Cosa è accaduto a Dundee?

La società lo aveva promesso: i primi 100 bimbi che avrebbero acquistato la nuova maglia ufficiale sarebbero stati ripagati con un accesso esclusivo allo stadio per sfidare i loro idoli in una nuova quanto unica amichevole pre stagionale. Così, sotto uno dei rarissimi cieli limpidi e soleggiati di Dundee, nel pomeriggio di mercoledì i 100 fortunati si sono presentati al campo di gioco, più carichi che mai per affrontare quegli uomini che per tutto l'anno sono abituati a vedere correre e segnare sui campi della Scottish Premier League.

How many RTs can we get for this incredible group of kids and the brilliant @dundeefconline players? Go! #BiggestHomeGame pic.twitter.com/4ABhMiRNOA — McEwan Fraser Legal (@DundeeFC_MFL) July 13, 2017

Ci sono voluti 6 minuti solamente per le strette di mano, mentre i due tempi di gioco sono durati 12 minuti. A guidare i 100 bambini-tifosi ci ha pensato Neil McCann, il vero allenatore del Dundee FC, che subito dopo la netta vittoria per 5-2 della sua "nuova" e giovanissima squadra, ha così analizzato gli aspetti tecnici e tattici della partita.