Il centrocampista del Tottenham ospite della Electronic Arts per scegliere le sue quotazioni. E forse potrebbe avere un ruolo anche nel Viaggio con Alex Hunter.

Fino a qualche mese fa c'era chi avrebbe scommesso di vederlo sulla copertina di FIFA 18. Alla fine poi la scelta della EA Sports è ricaduta su Cristiano Ronaldo, ma Dele Alli è rimasto comunque uno degli "uomini FIFA", che avranno certamente un ruolo di primo piano nel videogame.

La conferma è arrivata proprio nella giornata di ieri, quando il centrocampista del Tottenham è stato convocato negli studi della Electronic Arts.

A diffondere la notizia è stato direttamente Dele Alli, con una foto postata sui suoi social netwkork, accompagnata poi dalla scritta:

Incontro con la EA Sports per discutere i miei valori di FIFA 18, voi cosa ne pensate ragazzi?

Di certo i suoi valori su FIFA 18, anche a giudicare dai commenti sotto il suo tweet, stanno mettendo molto più d'accordo rispetto a quelli di Cristiano Ronaldo, che hanno letteralmente diviso a metà il pubblico di appassionati del titolo calcistico della EA Sports.

Ma a prescindere dalla scelta condivisa dei valori, è probabile che i programmi di FIFA 18 su Dele Alli prevedano anche qualcosa di più.

Non è da escludere infatti che possa avere una parte importante nel prossimo capitolo di The Journey, dove comparirà sicuramente anche Cristiano Ronaldo. Dele Alli potrebbe essere un altro calciatore celebre che farà parte dell'avventura di Alex Hunter, difficile pensare che sia andato nella sede della EA Sports solo per parlare dei suoi valori. Più probabile che ci sia stato qualcosa di più. Sicuramente nella sua visita alla Electronic Arts ci sono state anche delle foto, come rivelato ancora dal centrocampista del Tottenham sempre sui social network.