Il terzino del Tottenham arriva alla corte di Guardiola per una cifra che, bonus compresi, sfiora i 60 milioni di euro. Intanto, Joe Hart dice sì al West Ham.

10 ore fa di Daniele Minuti

Sono giorni di grandi colpi di calciomercato per le squadre della Premier League: dopo l'accordo raggiunto oggi dal Chelsea per l'acquisto di Bakayoko del Monaco, anche il Manchester City chiude un affare molto costoso. I Citizens hanno infatti trovato l'intesa con il Tottenham per l'arrivo di Kyle Walker alla corte di Pep Guardiola.

La cifra che la società di Manchester pagherà per il terzino inglese sarà rivelata solo dopo l'annuncio ufficiale, ma secondo i media britannici, il 27enne sarà pagato così tanto da diventare addirittura il difensore più pagato della storia, superando in questa speciale classifica il suo futuro compagno di squadra Stones.

Walker aveva comunicato la sua intenzione di lasciare White Hart Lane dopo la fine dello scorso campionato, durante il quale aveva perso il ruolo di titolare fisso, con Pochettino che gli aveva preferito spesso Kieran Trippier. Il Tottenham aveva chiarito che lo avrebbe lasciato andare soltanto di fronte ad un'offerta ritenuta congrua al suo valore e dopo aver perso la possibilità di acquistare Dani Alves, che ha preferito la Francia alla Premier League, Guardiola ha spinto con la sua dirigenza per accontentare le richieste del club londinese.

Secondo il quotidiano Telegraph, l'offerta del Manchester City ammonta a 50 milioni di sterline più 3 di bonus, una cifra che in totale sfiorerebbe i 60 milioni di euro, quasi 4 in più di quanto gli stessi Citizens pagarono Stones nella sessione di calciomercato estiva di due anni fa. Walker avrebbe dovuto riunirsi ai suoi compagni del Tottenham nel pre-ritiro di venerdì. Ma nello stesso giorno, invece di andare a Londra svolgerà le visite mediche per potersi unire alla sua nuova squadra prima della partenza per la tournée in programma negli Stati Uniti.

Sono giorni molto impegnativi sul calciomercato per il Manchester City: oltre a Walker infatti, Guardiola avrà presto un altro rinforzo nel ruolo di terzino, con i Citizens che sono vicinissimi a chiudere anche per Mendy del Monaco. E Joe Hart, rientrato in Premier League dal prestito annuale al Torino, starebbe già per lasciare nuovamente Manchester per approdare al West Ham con la medesima formula, avendo preferito l'offerta dei londinesi a quella del Newcastle, con cui non è stato raggiunto un accordo economico.