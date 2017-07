La dirigenza non ha intenzione di fermarsi neanche dopo gli arrivi di Biglia e Bonucci: pronta un'offerta da 80 milioni per l'attaccante italiano.

2 ore fa di Daniele Minuti

Il Milan è letteralmente scatenato sul calciomercato. La dirigenza rossonera ha premuto sull'acceleratore per dare a Vincenzo Montella i rinforzi mancanti in tempo per permettere loro di partecipare alla tournée in Cina.

Per Biglia e Bonucci mancano soltanto le visite mediche e l'ufficialità, ma la società ha intenzione di acquistare anche un altro centravanti oltre al portoghese André Silva. Se il nome di Kalinic rimane sempre vivo, il sogno dei tifosi e dei dirigenti è quello di vedere al Milan uno fra Aubameyang e Andea Belotti.

La trattativa per il gabonese appare in salita, sia per le elevate richieste d'ingaggio da parte del padre che per la concorrenza di squadre inglesi come Liverpool e Chelsea. Per questo motivo Fassone e Mirabelli hanno virato con decisione sul centravanti della Nazionale italiana, per cui sarebbe già pronta un'offerta molto importante.

Calciomercato Milan, offerta per Belotti

Belotti è il prossimo obiettivo del Milan

Il Milan ha ufficializzato 7 acquisti in questa sessione di calciomercato, in attesa dei comunicati ufficiali su Biglia e Bonucci. Ma nonostante questa rivoluzione, la dirigenza non ha intenzione di fermarsi qui ed è di oggi la notizia di una proposta importante per Belotti: secondo Tuttosport, per l'attaccante classe '93 sarebbero stati messi sul piatto addirittura 80 milioni di euro. In alternativa a questa proposta, il Milan sarebbe disposto anche a offrire 60 milioni di euro, inserendo però nella trattativa due contropartite tecniche, che dovrebbero essere Niang e Paletta.

Al momento il Torino non sembra intenzionato a scendere sotto la valutazione di 100 milioni fissata dalla clausola rescissoria per il suo numero 9, valida però solamente per le squadre estere. A riguardo, va segnalato un interesse per lui del Paris Saint-Germain che non avrebbe sicuramente problemi a sborsare quella cifra, ma se la trattativa per Aubameyang al Milan non decollasse, i rossoneri punterebbero tutto su Belotti per chiudere in bellezza il loro già straordinario calciomercato.