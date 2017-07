Il brasiliano lascia i Reds dopo 10 anni e vola alla corte di Simone Inzaghi: firmerà un triennale da 2.5 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni 0 stelle

17 minuti fa

Via Biglia, dentro Lucas Leiva. La Lazio ha già il suo nuovo regista, è il brasiliano classe '87 che lascia il Liverpool dopo 10 anni e si trasferisce nella Capitale.

Il club biancoceleste dovrebbe versare nelle casse dei Reds circa 5 milioni di sterline, visto che il giocatore è in scadenza nel 2018 e non è svincolato come si credeva inizialmente.

Lucas Leiva firmerà un triennale da 2.5 milioni l'anno, nelle prossime ore è atteso a Roma per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.