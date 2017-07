Guys I'm really sad to tell you I'll be forced to miss the July 22 match vs @rafaelsaponatal. It's the first time in my life I'm forced to miss a match and I know an injury is something that can happen anytime when you train so hard as we do everyday. I'm ok and I wanna thank Danilo Stanzione and his team that are already taking care of my back. I'll be back very soon stronger than ever. STRONGER THAN EVER. // ragazzi mi dispiace tantissimo ma a causa di un infortunio non potrò combattere il 22 Luglio contro Rafael Sapo Natal. È la prima volta che mi capita di dover saltare un match a causa di un infortunio, ma sono consapevole del fatto che possa succedere in qualsiasi momento per chiunque pratichi uno sport. Ringrazio Danilo Stanzione e la sua equipe medica che si sta occupando della riabilitazione. Tornerò presto, più forte di prima. Statene certi. #mma #ufc #ufcfightnight #mixedmartialarts #focus #target #manzoteam

