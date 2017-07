Si parte con Inghilterra vs Spagna. L'Italia di capitan Del Piero in campo alle 23.10 contro il Brasile di Rivaldo

28 condivisioni 5 stelle

4 ore fa di Roberto Marchesi

Prendete il telecomando della vostra e schiacciate il tasto rewind. Posizionatevi tra i 15 e i 20 anni fa.

Bene, adesso che ci siete, immaginatevi la scena calcistica del tempo. Ce l’avete? Bene, adesso, questi fenomeni tornano in campo e tornano in tv. Su Fox Sports parte infatti lo Star Sixes, torneo riservato a rappresentative – per così dire – Nazionali di 12 paesi del mondo tra cui Italia, Inghilterra, Brasile e Germania

Sì, ci siamo anche noi e – per capirci – il nostro capitano sarà Alessandro Del Piero. Nel Brasile, la fascia sarà al braccio di Rivaldo, poi Gerrard e Ballack. 12 squadre in gironi da quattro; avanti le prime due e due delle terze classificate per poi avere quarti, semifinali e finale. Si parte stasera, giovedì 13 luglio alle 20.30 e fino a domenica sarà praticamente sempre Star Sixes.

Star Sixes, perché si gioca a 6 su un campo ridotto creato ad hoc all’interno della fantastica O2 Arena a Londra. Partite a tempo unico da 20 minuto nel girone e dai quarti due tempi da 15 minuti.

Qui sotto trovate roster e elenco partite, giusto per viaggiare con la fantasia e con i ricordi, ma ancora per poco. Si parte oggi Il ritorno al futuro del calcio è appena cominciato.

Giovedfì 13 luglio

Inghilterra-Spagna - Marchesi - ore 20.25 diretta su FOX Sports

Messico-Scozia - Giustiniani - ore 20.55 diretta su FOX Sports

Portogallo-Danimarca - Marchesi - ore 21.25 diretta su FOX Sports

Germania-Francia - Giustiniani - ore 22.10 diretta su FOX Sports

ore 22.10 diretta su FOX Sports Nigeria-Cina - Marchesi - ore 22.40 diretta su FOX Sports

Brasile-Italia - Giustiniani - ore 23.10 diretta su FOX Sports

Venerdì 14 luglio

Francia-Portogallo - Giustiniani - ore 20.25 diretta su FOX Sports

Danimarca-Germania - Marchesi - ore 20.55 diretta su FOX Sports

Cina-Brasile - Giustiniani - ore 21.25 diretta su FOX Sports

Italia-Nigeria - Marchesi - ore 22.10 diretta su FOX Sports

Spagna-Messico - Giustiniani - ore 22.40 diretta su FOX Sports

Inghilterra-Scozia - Marchesi - ore 23.10 diretta su FOX Sports

Sabato 15 luglio

Brasile-Nigeria - Marchesi - ore 14.00 diretta su FOX Sports

Italia-Cina - Giustiniani - ore 14.30 diretta su FOX Sports

Spagna-Scozia - Marchesi - ore 15.00 diretta su FOX Sports

Inghilterra-Messico - Giustiniani - ore 15.45 diretta su FOX Sports

Francia- Danimarca - Marchesi - ore 16.15 diretta su FOX Sports

Germania-Portogallo - Giustiniani - 16.45 diretta su FOX Sports

GRUPPO A

England

Steven Gerrard (C) - David James (GK) - Wes Brown - Rio Ferdinand - Michael Owen - Emile Heskey - Phil Neville - Paul Merson - Danny Murphy - Lee Hendrie

Mexico

Jared Borgetti (C) - Erubey Cabuto (GK) - Luis Hernández - Joaquín Reyes - Mario Méndez - Alberto García Aspe - Héctor Altamirano - Alberto Rodríguez - Braulio Luna - Miguel Zepeda

Scotland

Dominic Matteo (C) - Rab Douglas (GK) - Don Hutchison - Simon Donnelly - Christian Dailly - Paul Dickov - Barry Ferguson - Mark Burchill - Jackie McNamara - Richard Hughes

Spain

Carles Puyol (C) Pedro Contreras (GK)Gaizka Mendieta Míchel Salgado Joan CapdevilaDavid Albelda Alfonso Pérez Luis García Fernando Morientes Carlos Marchena

GRUPPO B

Brazil

Rivaldo (C) - Dida (GK) - Roberto Carlos - Juliano Belletti - Gilberto Silva - Elano - Juninho - Djalminha - Júlio Baptista - Amaral

China

Peng Weiguo (C) - Li Wei (GK) - Jiang Feng - Wei Qun - Chen Yongqiang - Peng Weijun - Yao Xia - Hu Zhijun - Liu Cheng - Liang Jiangfeng

Italy

Alessandro Del Piero (C) - Marco Amelia (GK) - Angelo Di Livio - Fabrizio Ravanelli - Luciano Zauri - Marco Delvecchio - Massimo Oddo - Paolo Di Canio - Simone Barone - Stefano Fiore

Nigeria

Jay-Jay Okocha (C) - Peter Rufai (GK) - Celestine Babayaro - Daniel Amokachi - Julius Aghahowa - Garba Lawal - Joseph Yobo - Victor Ikpeba - Taribo West - Uche Okechukwu

GRUPPO C

Denmark

Stig Tøfting (C) - Jan Hoffmann (GK) - Martin Jørgensen - John Sivebæk - Daniel Jensen - Mads Junker - Mikkel Beckmann - Chris Sørensen- Hjalte Nørregaard - Per Krøldrup

France

Robert Pirès (C) - Sébastien Frey (GK) - Olivier Dacourt - William Gallas - Éric Abidal - Ludovic Giuly - Marcel Desailly - Youri Djorkaeff - Bruno Cheyrou - Vincent Candela

Germany

Michael Ballack (C) - Timo Hildebrand (GK) - Marco Reich - Dariusz Wosz - Simon Rolfes - Dietmar Hamann - Maurizio Gaudino - Kevin Kuranyi - Jörg Albertz - Jens Nowotny

Portugal

Deco (C) - Vítor Baía (GK) - Maniche - Fernando Couto - José Bosingwa - Nuno Gomes - Raúl Meireles - Hélder Postiga - Paulo Ferreira - Luís Boa Morte