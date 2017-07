La società bianconera ha presentato la nuova terza maglia con un live su Facebook. Giocatori e tifosi positivamente impressionati.

13 lug 2017 di Andrea Pettinello

L'immediato ritorno in Premier League e l'entusiasmo per l'inizio della prossima stagione calcistica stanno movimentando e non poco l'estate della città più a nord di tutta la massima divisione inglese. Siamo a Newcastle, casa del club allenato da Rafa Benitez fresco vincitore della Championship 2016/2017 e culla di alcuni dei più grandi talenti della storia del calcio britannico.

Nonostante un calciomercato finora poco movimentato, il club bianconero ha sicuramente qualcosa di cui andare fiero. Oltre alla proficua campagna abbonamenti e all'introduzione di nuovo "settore canoro" all'interno di St. James' Park, dove i tifosi che vorranno cantare e sostenere attivamente la squadra potranno accedervi a prezzi più che popolari (solamente 25 sterline), a sorprendere in positivo sono stati i design dei due nuovi kit ufficiali finora presentati.

Sia la prima che la terza maglia hanno soddisfatto le attese dei tifosi - una rarità - ma soprattutto hanno lasciato positivamente impressionanti gli stessi giocatori. Nella giornata di ieri, attorno alle 19.30 (20.30 in Italia) il Newcastle ha scelto di presentare ufficialmente la nuova terza maglia tramite un live sul proprio profilo Facebook. Una modalità bizzarra ma che aveva un altro scopo ben preciso.

Nel corso della live Facebook, lo speaker che ha guidato i tifosi nell'attesa ha lanciato un contest: il fortunato che avrebbe indovinato l'esatto minuto nel quale il sole sarebbe tramontato, avrebbe vinto un kit ufficiale firmato da tutta la squadra.

Un'iniziativa del tutto nuova che ha scatenato le fantasie dei supporters bianconeri, intenti a indovinare in quale preciso istante il sole (una rarità da quelle parti), avrebbe levato le tende. Il vincitore è stato annunciato nei minuti successivi al tramonto, mentre il live della società continuava il suo naturale percorso e presentava di tutto punto la nuova maglia.

Non vedo l'ora di indossarla. Tutti i ragazzi che l'hanno vista sono rimasti positivamente impressionati. Sembra davvero un kit d'alta classe. La Puma ha fatto un gran lavoro.

Così Isaac Hayden ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Newcastle. Alcuni tifosi si sono lamentati per l'enorme e fuorviante sponsor cinese che compare sul petto, ma era impensabile che i tifosi non facessero neanche un appunto. Il nuovo kit sarà disponibile sul sito internet dei Magpies e nello store di St. James' Park a partire dal 18 luglio prossimo.