Tra Lewis e Vettel ecco Bottas, ma è l'inglese che qui cerca il quarto successo consecutivo. La Ferrari con una nuova power unit è pronta. Il programma completo.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone è la seconda casa di Hamilton: l’inglese qui vince da tre anni consecutivi, quest’anno cerca il poker. Il sogno: pole e vittoria per ridurre quel gap di 20 punti in classifica Mondiale da Sebastian Vettel. La sfida è tutta qui? No, perché dopo l’Austria bisogna aggiungere anche il fattore Bottas.

Il secondo pilota della Mercedes è lì e vuole giocarsi il titolo da terzo incomodo. E in tanti ci credono: basti pensare che le quote del finlandese per un’eventuale pole position sono più favorevoli di quelle di Seb. Insomma, in Inghilterra vedremo una Ferrari inseguita dalle Frecce d’Argento.

Hamilton il favorito al successo, ma questo è uno dei Mondiali di Formula 1 più incerti degli ultimi anni. Lotta anche con gli accorgimenti tecnici: sia Ferrari che Mercedes presenteranno ulteriori novità tecniche sul circuito di Silverstone.

Formula 1, Bottas festeggia la vittoria nel GP d'Austria. Dietro Hamilton

Formula 1, sfida dal sapore inglese

La Maggots, Beckets, Chapet, Copse: curve affascinanti come quelle di una donna. Qui le monoposto dovranno essere bilanciate alla perfezione. E poi giù il gas, perché il 60% e più del circuito inglese di Formula 1 si fa con il piede sull'acceleratore. Un mix di asfalto che potrebbe favorire la Ferrari. La SF70H monterà una nuova power unit con un incremento di potenza per circa 10 cv. Mercedes ferma? Non proprio: il team inglese vara nuovi sviluppi aerodinamici dopo quelli già visti in Austria.

Formula 1, i dettagli del circuito inglese di Silverstone

Il decimo appuntamento del Mondiale si prospetta difficile da pronosticare. Hamilton però è carico: vince da tre volte di fila, cerca il quarto successo. Vettel invece ha vinto una sola volta a Silversone, nel 2009 su Red Bull. Nel 2015 fu terzo accodato alle due Mercedes di Lewis e Rosberg. Alla Rossa la vittoria in stagione manca da Monte Carlo: trionfare in casa del nemico è l’obiettivo.

Formula 1, Vettel ad un passo dalla vittoria in Austria

Attesa per la McLaren che qui gioca in casa. Quelli di Woking stanno dimostrando piccoli progressi. Fernando Alonso cerca riscatto dopo essere stato sbattuto fuori nel GP d’Austria da Kvyat. A Silverstone ha trionfato due volte: nel 2006 con la Renault, e nel 2011 con la Ferrari.

Programma e orari del GP di Silverstone

Venerdì 14 luglio: prove libere 1 ore 10-11:30; prove libere 2 ore 14-15:30

Sabato 15 luglio: prove libere 3 ore 11-12; qualifiche ore 14

Domenica 16 luglio: gara ore 14.