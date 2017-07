Di Francesco sta per ottenere l'attaccante che ha chiesto a Monchi: si può chiudere a breve per Defrel. I giallorossi provano anche i colpi Mahrez e Nastasic.

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Dopo le cessioni, ecco gli acquisti. L Roma ha accelerato e chiuso per Cengiz Ünder, centrocampista di 20 anni (li compirà domani) per il quale Terim mette la mano sul fuoco. Il giocatore ha già lasciato il ritiro del Basaksehir, saltando perfino l’amichevole. Le visite mediche sono previste per domani. Ma non sarà lui il grande colpo del calciomercato giallorosso. Monchi ha in mente il grande nome, quello che scalderebbe i tifosi: Riyad Mahrez.

Talento algerino del Leicester, insieme a Vardy è stato il vero valore aggiunto della squadra che un anno fa ha vinto la Premier League. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con il procuratore di Mahrez, la trattativa di calciomercato è solo all’inizio. Il Leicester per lui chiede poco più 30 milioni. Un buon prezzo viste le cifre di questa sessione.

Oltre a Mahrez, che è la ciliegina sulla torta che Monchi vorrebbe mettere sulla torta del calciomercato della Roma, il ds sta intanto portando avanti altre trattative importanti. Per l’acquisto di Gregoire Defrel manca davvero poco. Arriverebbe per 20 milioni, sarà lui il sostituto di Edin Dzeko. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport sulla sua edizione odierna l’affare può esser chiuso già oggi. Già a gennaio Defrel era stato vicinissimo alla Roma.

Per chiudere col Sassuolo serve capire solo la modalità di pagamento: la Roma vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, ma il Sassuolo vuole incassare subito una alta percentuale dell’operazione. Il piano dei giallorossi è quello di partire domenica per gli Usa portando con sé tre nuovi acquisti: Ünder, Defrel e anche Matija Nastasic. Il difensore dello Schalke ha deciso di lasciare il club di Gelsenkirchen in questa sessione di calciomercato. Per lui i tedeschi chiedono 20 milioni di euro. L’offerta della Roma oscilla fra i 12 e i 15 milioni.

Un anno fa ha saltato l’intero campionato dopo aver subito la lacerazione del tendine d’Achille, ma in questa stagione è stato uno dei pochi giocatori dello Schalke a salvarsi. Sarebbe lui il sostituto di Rudiger, e sarebbe il profilo perfetto: avendo giocato con la Fiorentina, conosce bene il campionato italiano. Il calciomercato della Roma si infiamma: dopo le cessioni, ecco gli acquisti.