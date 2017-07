Morata viene trattato da club di primissima fascia come Manchester United e Chelsea. Ora spunta un'offerta pazzesca dalla Cina: ma lì il mercato chiude domani.

13 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Ah, il calciomercato. Ogni giorno sorprende, ogni giorno stravolge tutto. Alvaro Morata sembrava a un passo dal Manchester United. Mourinho stravede per lui, i due hanno già lavorato insieme ai tempi del Real Madrid. La trattativa doveva essere in discesa, ma alla fine i Red Devils hanno virato su Romelu Lukaku.

Tra fine maggio e inizio giugno, prima ancora che si aprisse la finestra di calciomercato, ci aveva provato anche il Milan, ma Morata, al termine della finale di Champions League, in diretta mondiale, aveva affermato di non tenere in considerazione l’offerta rossonera. E ora, a sorpresa, spunta la Cina.

Stando a quanto riportato da Onda Cero, infatti, il Tianjin Quanjian, il club allenato da Fabio Cannavaro, avrebbe deciso di provare il tutto per tutto pur di prenderlo. La società cinese, che ieri ha chiuso la trattativa col Colonia per Modeste, ha ancora molti soldi a disposizione, ed è decisa a spenderli per la punta del Real Madrid.

Nach zwei Jahren im #effzeh-Trikot wechselt Anthony #Modeste in die chinesische Super League. https://t.co/XkLDxlRLlj — 1. FC Köln (@fckoeln) July 12, 2017

Calciomercato Real Madrid, offerta folle dalla Cina per Morata

Il vero obiettivo del Tianjin Quanjian, in realtà, è Pierre-Emerick Aubameyang, ma il Borussia Dortmund sta facendo muro. In Cina il calciomercato chiude domani, per questo ora Cannavaro ha individuato un’alternativa di livello. E per non perdere tempo prezioso, l’offerta presentata a Morata è davvero spaziale.

Per la punta del Real Madrid Cannavaro è pronto a mettere sul piatto un contratto da 5 anni con un ingaggio da 30 milioni netti a stagione. Per Morata, che al momento di milioni ne guadagna “solo” 6, la scelta non è affatto semplice. Il giocatore ha però il desiderio di affermarsi in Europa e per lui, a soli 24 anni, forse la chiamata cinese è arrivata troppo presto. C’è però un’alternativa.

Il Real Madrid, che per lo spagnolo chiede almeno 90 milioni, potrebbe venderlo al Chelsea di Conte, che cerca ancora una punta per il dopo Diego Costa e che si è fatto soffiare Lukaku proprio dai Red Devils. Per prendere una decisione, almeno sul suo futuro in Cina, Morata ha però tempo solo fino a domani. Poi, eventualmente, dovrà trovare una nuova soluzione. Ah, il calciomercato. Ogni giorno sorprende, ogni giorno stravolge tutto.