L'attaccante sta svolgendo un'ulteriore sessione di visite mediche per scongiurare ogni problema: a Roma si attende l'idoneità prima dell'ufficialità.

14 minuti fa di Edoardo Colombo

Ore delicate per il mondo bianconero, in un calciomercato di luci e ombre. Tutti in attesa per Patrik Schick. Dalla Sampdoria alla Juventus, ma con qualche problema di idoneità. Per questo il giocatore, questa mattina, si è sottoposto a un'altra sessione di visite mediche.

Ordine. Bisogna capire se Schick sarà idoneo per tutta la stagione, dopo le prime visite mediche che avevano messo a referto un'idoneità solo provvisoria. E la tanto attesa ufficialità, dunque, è slittata appunto per qualche problematica: la Juventus, per sicurezza, prima di investire cifre importanti, vuole cautelarsi. Evitando così di tesserare un giocatore con latenti problemi cardiaci.

E mentre decolla la trattativa Milan-Bonucci, in un clima quasi surreale in casa Juventus, i dubbi per il calciomercato in uscita aumentano per i tifosi bianconeri. Con Schick, dal fronte Sampdoria, alle visite mediche (in corso a Roma) si sono presentati anche Massimo Ferrero e il medico sociale della Samp, oltre che a Pavel Paska, il procuratore dell'attaccante.

Calciomercato Juventus: ansia per Schick

Lo stato di salute di Schick, a scanso di equivoci, non è in condizioni precarie e pericolose. Ma ci sono dei parametri specifici da rispettare: insomma, meglio non aver alcun dubbio. Dopodiché, se tutto andrà per il meglio, si arriverà all'accordo definitivo per questo colpo di prospettiva del calciomercato bianconero.

E così, dopo lo scambio di documenti tra le due società, a Torino sorgono i dubbi. Ansia e paura. Perché la Juventus non vuole fare a meno di un talento del genere: bello, duttile e giovane. Ma allo stesso pronto per conquistare lo Stadium. Al netto dei 30,5 milioni che la Juventus è pronta a versare nelle casse della Samp. Per questo, dopo gli accertamenti di questa mattina, nel pomeriggio Schick farà altri esami per ricevere la definitiva idoneità sportiva.