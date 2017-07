I rossoneri puntano con forza il centrale della Nazionale: contatti con l'agente del calciatore. Orsolini intanto va in prestito all'Atalanta di Gasperini.

di Vinicio Marchetti

È clamorosa la notizia di calciomercato emersa nelle ultime ore: il Milan vuole Bonucci. L'ad Fassone e il ds Mirabelli vogliono costruire una squadra in grado di competere subito per lo Scudetto e il centrale della Juventus sarebbe un eccezionale rinforzo di calciomercato.

I negoziati sono ancora in fase embrionale ma la conferma è arrivata rapidamente: la dirigenza rossonera ha contattato Alessandro Lucci, agente del difensore bianconero.

La politica della Juventus è chiara: nessuno è incedibile. E Leonardo Bonucci potrebbe essere orientato verso nuove esperienze dopo aver vinto tanto con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus: Bonucci cambia la difesa del Milan

Ovviamente Vincenzo Montella sarebbe entusiasta di accogliere Bonucci in rossonero: sarebbe il fiore all'occhiello del calciomercato milanista. Il tecnico campano sarebbe disposto anche a trasformare il pacchetto arretrato per puntare sulla difesa a tre.

Nelle prossime ore si saprà se e come questa trattativa si svilupperà, intanto spuntano le prime cifre. Per vestire di rossonero Bonucci, il Milan dovrà staccare un assegno da 45 milioni di euro.

È fatta per Orsolini all'Atalanta

Riccardo Orsolini, esterno offensivo classe 1997, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore si trasferirà alla corte di Gasperini con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a favore del club bergamasco e successivo controriscatto a favore dei Campioni d'Italia. Una decisione che conferma ancora una volta come Marotta e Paratici credano nelle qualità di Orsolini, che ha mostrato un enorme potenziale nella scorsa stagione in Serie B con la maglia dell'Ascoli e durante il Mondiale Under 20 con la casacca azzurra.