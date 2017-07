L'accordo tra le due società è stato trovato, il giocatore è arrivato a Casa Milan: nel pomeriggio firmerà fino al 2022 col Milan.

13 lug 2017

AGGIORNAMENTO 14.10 - Bonucci è arrivato a Casa Milan tra l'entusiasmo dei suoi nuovi tifosi. Intanto emergono novità sulle cifre dell'affare: alla Juventus andranno 40 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 2022 da 6,5 milioni a stagione più bonus.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Dopo aver fatto tappa a Vinovo per salutare i compagni della Juventus e recuperare gli effetti personali, Bonucci ha raggiunto la sede bianconere insieme al suo agente Alessandro Lucci per definire gli ultimi dettagli con Marotta. Ora il viaggio verso Casa Milan, dove l'accordo sarà perfezionato e ufficializzato in presenza dell'ad rossonero Fassone.

Intanto la moglie del giocatore, Martina, sta già cercando casa a Milano, altro indizio dell'imminente trasferimento. Ma ormai non ne servono più: Bonucci sta per diventare un nuovo giocatore del Milan e sarà il decimo acquisto dopo Musacchio, Kessié, Rodriguez, André Silva, Borini, Conti, Calhanoglu, Antonio Donnarumma e Biglia.

Arrivano conferme anche sulle cifre dell'ingaggio: Bonucci dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 6.5 milioni di euro più 2.5 di bonus. Diventerebbe il calciatore più pagato della Serie A. Montella dovrebbe anche consegnargli la fascia da capitano.

Una trattativa di calciomercato clamorosa che avanza ora dopo ora ed è ormai prossima alla conclusione. Impensabile fino a poche ore fa immaginare Leonardo Bonucci con la maglia del Milan. Lui, leader della Juventus di Conte prima e Allegri poi, beniamino dei tifosi bianconeri che saluta Torino e sposa la causa rossonera.

Eppure è proprio questo che accadrà tra poco. La trattativa tra la Juventus e il Milan è alle battute finali, i contatti tra l'agente del calciatore Alessandro Lucci e le due società sono andati avanti per tutta la notte e hanno prodotto una fumata bianca. Bonucci è arrivato nella sede dei bianconeri, nel pomeriggio firmerà un contratto con i rossoneri da 6.5 milioni di euro a stagione più 2.5 di bonus fino al 2022.

Anche le altre cifre dell'affare sono già note: la Juventus vuole 40 milioni di euro senza contropartite, il Milan la accontenterà o comunque ci andrà molto vicino. L'operazione De Sciglio, valutato 12 milioni, resta slegata, ma alla fine anche il terzino dovrebbe cambiare casacca e approdare a Torino in un secondo momento. Resta fuori da questa operazione Alessio Romagnoli, ritenuto incedibile da Montella.

pochi dettagli. Il numero di maglia di Bonucci, ad esempio. Leonardo ha chiesto il 19 come da tradizione juventina e azzurra: è il numero scelto anni fa con il motivatore Alberto Ferrarini. Kessie inizialmente ha fatto qualche resistenza: il 19 è il suo giorno di nascita oltre che un numero che lo lega al papà scomparso. Inevitabilmente, però, si risolverà anche questo dilemma. Magari con un cambio a sorpresa del "soldato" Bonucci...

Ieri Bonucci ha fatto tappa al J|Medical per le visite mediche di idoneità agonistica, poco prima un suo tweet aveva fatto discutere. "Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare!". Cosa c'è di strano? Semplice, nessun riferimento alla Juventus. Nessuna traccia dei colori bianconeri.

Le voci di calciomercato hanno continuato a farsi più insistenti, la volontà del giocatore è stata decisiva per il buon esito dell'affare. E in casa Milan sono stati da subito fiduciosi. Ora hanno fretta e vorrebbero chiudere la trattativa entro le prossime ore: l'obiettivo è aggregarlo con il resto della squadra per la tournée in Cina.

Un altro indizio dell'imminente trasferimento è arrivato su Instagram. Sull'account della Trattoria Fratelli Bravo, amici fraterni di Leonardo Bonucci, è stata pubblicata una foto del difensore in compagnia dei due proprietari del ristorante con la didascalia: "In bocca al diavolo".

Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare! 💪🏻💪🏻⚽ / Let's get back to work. Ready to start once again! 💪🏻💪🏻⚽ #LB1… https://t.co/gvfoFcW7Iq pic.twitter.com/V7BIZ0TyCN — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) July 13, 2017