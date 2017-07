I Blues hanno chiuso per il mediano francese che svolgerà le visite mediche nel fine settimana. Il suo arrivo libera Matic, obiettivo del Manchester United.

31 minuti fa di Daniele Minuti

Dopo l'arrivo di Rudiger, il Chelsea mette a segno un altro costoso colpo di calciomercato. I Blues hanno infatti chiuso l'affare con il Monaco per l'acquisto di Tiemoue Bakayoko. Il mediano francese sbarcherà in Inghilterra nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Il centrocampista era da tempo nel mirino della società di Abramovich e per lui si era aperto un duello con il Manchester United. Bakayoko andrà con tutta probabilità a formare la coppia titolare in mediana con il suo connazionale Kanté.

Secondo i media inglesi, l'ormai ex giocatore del Monaco svolgerà i controlli nei prossimi giorni, in modo da diventare ufficialmente un giocatore del Chelsea prima della fine della settimana e poter raggiungere i suoi nuovi compagni si squadra nella tournée in Cina già da lunedì.

Calciomercato Chelsea, è fatta per Bakayoko

Bakayoko giocherà nel Chelsea

Bakayoko era una delle principali richieste di calciomercato di Antonio Conte, ma la chiusura della trattativa per portare il francese allo Stamford Bridge è slittata più di una volta: l'accordo con la squadra del principato c'era da tempo, ma l'ok definitivo è arrivato solamente oggi perché il ventiduenne aveva bisogno di recuperare da un'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto lo scorso maggio.

Secondo Sky Sports, Bakayoko costerà al Chelsea 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro e il suo acquisto potrebbe significare l'addio di Nemanja Matic, da tempo sul taccuino dei José Mourinho. I Blues però sarebbero riluttanti a cedere un giocatore così importante al Manchester United, specie dopo lo sgarbo di calciomercato dell'acquisto di Lukaku.