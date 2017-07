Il match stava per volgere al termine, l'olandese di origini marocchine è crollato improvvisamente a terra. Immediato l'intervento dello staff sanitario che lo ha soccorso col defibrillatore e poi lo ha trasportato con l'elicottero in ospedale.

Indotto in coma farmacologico, nella giornata di ieri è stato risvegliato. Oggi il nuovo bollettino sulle sue condizioni.

Su Twitter la società olandese ha dato un aggiornamento sul centrocampista classe 1997, purtroppo non c'è traccia di buone notizie:

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2)#StayStrongAppie — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 13, 2017