Il difensore brasiliano è arrivato a Parigi: visite mediche e firma. Superata la concorrenza del club inglese allenato da Pep Guardiola.

12 lug 2017 di Luca Guerra

Il sorpasso è avvenuto. Dani Alves si prepara a indossare la maglietta del Paris Saint-Germain. Dopo essere stato a un passo dalla firma con il Manchester City, il difensore brasiliano fresco di rescissione consensuale del contratto che lo legava alla Juventus sembra aver compiuto la sua scelta: il suo futuro sarà in Francia.

Vana sembra essere stata la corte di Josep Guardiola, l’allenatore con il quale al Barcellona Dani Alves e compagni avevano conquistato tra il 2008 e il 2012 tre campionati, due coppe nazionali, tre Supercoppe spagnole, due Champions League, due Supercoppe UEFA e due Coppe del mondo per club FIFA. 14 successi, che avevano arricchito la bacheca del difensore classe 1983, capace di sollevare in Europa ben 26 trofei. Il difensore è arrivato nella capitale francese nel tardo pomeriggio di ieri e stando a quanto riportato dall’edizione online de L'Equipe, avrebbe già sostenuto le visite mediche di rito.

Per Dani Alves è quindi pronta un’altra esperienza tra le big del calcio europeo, dopo quelle con Siviglia, Barcellona e Juventus. L'avventura italiana di Dani Alves è durata un solo anno ed è andata in archivio con 33 presenze complessive, 6 reti e 7 assist, un campionato di Serie A e una Coppa Italia vinte e una Champions League sfuggita in finale. Numeri che attestano le qualità di uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

L'ultima partita di Dani Alves con la maglia della Juventus: a Cardiff mentre esulta con Mandzukic

Più forti delle ragioni del Manchester City e di Guardiola sono state quindi le motivazioni messe sul tavolo dal Psg: ad anticipare l’arrivo di Dani Alves nella capitale francese era stata Joana Sanz, neo-moglie del difensore che aveva pubblicato su Instagram un video con le prove di volo sui cieli di Parigi. I due si sono scambiati il reciproco “sì” nel weekend nelle isole Baleari.

Prima le visite mediche, quindi, poi l'eventuale firma sul contratto biennale. La società parigina avrebbe programmato la presentazione del suo nuovo calciatore entro la giornata di domani, alla vigilia della partenza per la tournée statunitense che prevede tre amichevoli a Miami tra il 15 e il 26 luglio. L'arrivo di Dani Alves alla corte di Unai Emery avrà un inevitabile effetto domino in sede di calciomercato: dopo gli addii estivi di Pablo Zabaleta, Bacary Sagna e Gael Clichy il City avrà l’esigenza di tesserare un terzino di qualità internazionale. L’assalto a Kyle Walker del Tottenham è quasi pronto.