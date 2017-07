La trattativa per il" Dybala turco" è in via di definizione. Il club giallorosso ha offerto 13 milioni per il ventenne fantasista del Basaksehir. Ma c'è anche il Manchester City

12 lug 2017 di Alberto Casella

I tifosi della Roma cominciavano a stufarsi. Prendendo Monchi dal Siviglia il club sembrava voler dare un segnale di novità, una volontà di crescita diversa e sostenibile, proprio come quella che il nuovo direttore sportivo aveva avviato con ottimi risultati nella sua esperienza in Andalusia.

Ma a un certo punto stava cominciando ad affiorare il sospetto che la crescita, per essere sostenibile, dovesse basarsi per forza sulla preventiva cessione dei gioielli di famiglia. Salutati Salah, al Liverpool con una plusvalenza da favola, Paredes e Rüdiger, uno allo Zenit e l'altro al Chelsea, svaniti Szczesny e Vermaelen per fine prestito, con Nainggolan sull'uscio e già orfani di Totti, i fan giallorossi cominciavano a non poterne più.

"Supermarket Roma" era il neologismo coniato per definire la politica di Monchi sul calciomercato. Il rientro alla base di Pellegrini dal Sassuolo e gli arrivi di Karsdorp dall'Ajax e di Gonalons dal Lione non erano stati sufficienti a far cambiare le prime opinioni e infiammare gli animi.

Calciomercato Roma, quasi fatta per Cengiz Ünder a 13 milioni

Difficile che scattino subito gli applausi anche di fronte all'arrivo di Cengiz Ünder, fantasista del Basaksehir, secondo nell'ultimo campionato di Turchia. Ma, se l'affare dovesse andare in porto, l'acquisto da parte della Roma del ventenne turco ha tutta l'aria di un vero e proprio colpo di calciomercato alla Monchi, uno dove serve grande fiuto, programmazione per il futuro e niente spese folli: 13 milioni l'offerta giallorossa.

Fantasista col vizio del gol

Ünder è un fantasista dotato di ottima tecnica, estremamente duttile può giocare anche da seconda punta o da centrocampista esterno. Di sicuro ha il vizio del gol: nonostante la giovane età - è nato il 14 luglio 1997 - nell'ultimo campionato ne ha realizzati 7, facendone segnare 5 ai compagni grazie ai suoi assist.

Cengiz Ünder: "Roma, arrivo"

Il "Dybala turco" in patria è una certezza

Ed è anche grazie a lui se il Basaksehir è arrivato a soli quattro punti dal Besiktas - guadagnandosi il diritto a disputare i preliminari di Champions League - ma abbondantemente davanti alle altre corazzate turche come Fenerbahce e Galatasaray. Soprannominato il "Dybala turco", Cengiz ha esordito a 19 anni nella Nazionale guidata da Fatih Terim e in 4 presenze ha già segnato 2 gol.

Cengiz Ünder, il "Dybala turco"

Mancino naturale, ma dotato anche di un ottimo destro, in patria Cengiz Ünder è già una certezza. E la è anche per Monchi che spera di vederlo già venerdì a Roma per le visite mediche.

Sul giocatore anche il Manchester City

A complicare l'arrivo del giocatore nella Capitale c'è il ritorno del Manchester City. Il vice-presidente del Basaksehir ha fiutato aria di rilancio e all'agenzia Anadolu ha ammesso anche l'interesse dei Citizens:

Siamo felici che due giganti del calcio mondiale siano interessati al nostro giocatore [...] Entrambe le società hanno fatto un'offerta ufficiale per lui, e probabilmente oggi comunicheremo la decisione sul futuro del giocatore