Il tecnico biancoceleste vorrebbe continuare con il 3-5-2, specialmente in vista delle probabili cessioni di Biglia e di Keita. Marusic sarà subito titolare.

12 lug 2017 di Daniele Minuti

Il calciomercato della Lazio è caratterizzato principalmente dai casi dei rinnovi contrattuali di Biglia, Keita e De Vrij. I primi due hanno già annunciato alla società che non hanno intenzione di prolungare, mentre la trattativa col difensore è ancora in corso. Al momento, l'ipotesi più probabile è quella di una sua permanenza e di un suo addio a parametro zero nel 2018.

Senza Biglia, sempre più vicino al Milan, e Keita, che non vuole rinnovare e che quindi rimane sul mercato, Inzaghi perde due protagonisti assoluti della grande annata della Lazio e in attesa di scoprire quali saranno i sostituti che la società gli metterà a disposizione, dovrà cercare di ridare un assetto alla sua squadra.

Al momento, l'unico acquisto del direttore sportivo Igli Tare è il montenegrino Marusic, che potrebbe però subito diventare titolare. La scelta dell'allenatore biancoceleste sul modulo sembra essere quella della conferma del 3-5-2 sfruttato nel finale di stagione, in particolare nei big match.

Lazio, Inzaghi conferma il 3-5-2

Stefan de Vrij guiderà la difesa della Lazio

Inzaghi sembra orientato a continuare con la difesa a 3 vista l'anno scorso: indipendentemente dal suo rinnovo contrattuale, De Vrij rimarrà a Roma anche il prossimo anno e sarà il centrale titolare, con Hoedt e Bastos ai suoi lati. Sulle fasce ci saranno i cambiamenti più importanti: a destra, il neo acquisto Marusic sarà in competizione con Dusan Basta e nel ritiro viene subito provato come titolare, mentre a sinistra Lukaku sembra aver definitivamente rubato il posto a Lulic, che sarà spostato in mezzo al campo. Fra i pali, l'albanese Strakosha ormai ha scalzato Marchetti, che non è stato neanche convocato ad Auronzo di Cadore ed è ufficialmente sul mercato.

Dal calciomercato ci si aspetta il sostituto di Biglia

Parolo ha già giocato al posto di Biglia

Con la probabile partenza di Biglia, la Lazio perde il suo metronomo e trovare un suo sostituto non sarà facile. Gli obiettivi di calciomercato sembrano essere il tedesco Arslan del Besiktas e Di Gennaro, attualmente svincolato e che potrebbe essere messo sotto contratto dopo la partenza di Cataldi verso il Benevento. Ma intanto Inzaghi continuerà sulla strada della scorsa stagione, utilizzando Parolo come regista di riserva, mentre ai suoi lati i titolari saranno Lulic, che lascerà la fascia per fare la mezz'ala, e Milinkovic-Savic, col giovanissimo Murgia pronto a subentrare.

Anderson farà ancora la punta accanto a Immobile

Immobile guiderà l'attacco della Lazio

L'attacco dei biancocelesti sarà ancora guidato dalla coppia composta da Immobile e Felipe Anderson, definitivamente avanzato sulla linea degli attaccanti dopo l'esperimento non propriamente riuscito di fare l'esterno nel centrocampo a 5. Dal calciomercato arriverà sicuramente un sostituto dell'attaccante campano dato l'addio di Djordjevic, sempre più vicino al Genoa, ma ci sarà anche da monitorare la situazione di Keita: se restasse fino alla scadenza del contratto, per liberarsi nel 2018 a parametro 0, Inzaghi lo sfrutterebbe comunque e potrebbe dargli la maglia da titolare.

Lazio 2017/2018 (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Hoedt; MARUSIC, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile.