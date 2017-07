L'attaccante aveva effettuato le visite mediche il 22 giugno scorso durante l'Europeo Under 21, ma non è ancora stato presentato. L'affare potrebbe saltare?

1k condivisioni 5 stelle

12 lug 2017 di Alberto Casella

Le visite mediche di un calciatore in una nuova società sono nel 99,9% dei casi sinonimo di prossima firma e conseguente annuncio dell'avvenuto acquisto: il contratto viene depositato in Lega e il giocatore è fuori dal calciomercato. Seguono foto di rito con la nuova maglia, presentazione in sede e ai tifosi, con tutto quello che consegue sui social.

Nel caso di Patrik Schick e del suo annunciato approdo alla Juventus, nulla di tutto questo è avvenuto dopo le visite mediche. Dato per bianconero già quasi un mese fa, il giovane attaccante ceco era arrivato a Torino il 22 giugno in un blitz durante gli Europei Under 21, proprio subito dopo la vittoria della sua Nazionale sull'Italia.

Un segnale che lasciava presagire una certa, e comprensibile, volontà da parte del club bianconero di concludere in fretta una trattativa importante. Patrik era stato sottoposto agli accertamenti di rito presso il J-Medical, con tanto di diffusione di foto, nelle quali il giocatore indossava la maglia da riposo con il nuovo logo della squadra.

Patrik #Schick è arrivato al #JMedical: visite mediche in corso per l'attaccante ceco https://t.co/LHFo6ELFbh ⚪️⚫️ pic.twitter.com/KlxYQksrJh — JuventusFC (@juventusfc) June 22, 2017

Calciomercato Juventus: problemi con Schick. Affare a rischio?

Da allora, però, dell'accordo non si è saputo più nulla. Di sicuro il contratto non è ancora stato depositato e da parte della Juventus non c'è mai stata alcuna comunicazione ufficiale. Che cosa sta succedendo? Qual è il problema che blocca la chiusura della trattativa con Schick? Secondo La Stampa il mistero potrebbe trovare soluzione nei prossimi giorni, visto che sono in corso contatti tra il club bianconero e la Sampdoria per sbloccare la situazione. Forse un problema legato ai test medici oppure alla formula di un trasferimento che è pur sempre da 30 milioni di euro.

11 gol per Schick nell'ultimo campionato con la Sampdoria

Schick, che nella scorsa stagione alla Samp ha disputato 32 match di Serie A segnando 11 gol e distribuendo 5 assist, era stato a lungo nel mirino di calciomercato dell'Inter, ma il blitz della Juventus sembrava aver chiuso la vicenda.