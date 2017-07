Il giovane esterno della Fiorentina e della Nazionale parla del suo futuro: "Non ho fretta e sono sereno. Ma a chi non piacerebbe giocare coi bianconeri?"

12 lug 2017 di Daniele Minuti

Federico Bernardeschi esce allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni riguardo il suo futuro, l'esterno della Nazionale ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di quello che lo aspetta nella prossima stagione e prima di tutto, in questa sessione di calciomercato.

Il carrarese ha parlato oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport e ha confermato le difficoltà che stanno caratterizzando l'ambiente della Fiorentina, chiarendo che qualunque sia la sua prossima squadra, fra pochi giorni si dovrebbe unire ugualmente al ritiro dei viola.

Fra le domande fatte al giocatore classe '94, non poteva mancare quella riguardante le voci di calciomercato su suo possibile approdo alla Juventus. Bernardeschi è stato evasivo, dicendo che di questo se ne occupano le società. Ma nonostante non abbia voluto commentare la trattativa, ha ammesso che nessuno potrebbe rifiutare la corte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi: "Chi non vorrebbe giocare coi bianconeri?"

Bernardeschi è vicino alla Juventus

Bernardeschi è stato intercettato dai giornalisti della Gazzetta dello Sport durante le sue vacanze ad Ibiza, prolungate di qualche giorno rispetto agli altri giocatori della Fiorentina per via degli impegni con la Nazionale Under-21 all'Europeo. L'esterno azzurro ha dichiarato che dopo la fine delle sue ferie, si unirà al ritiro coi compagni.

Ho fatto una buona stagione e sono cresciuto, ora però devo confermarmi e se possibile, migliorare ancora. Sono pronto a ricominciare. Dove? Vado in ritiro con la Fiorentina, credo.

Al giovane attaccante è stato chiesto un commento sull'attuale situazione della società viola, messa in vendita dalla dirigenza e nel mezzo di una sorta di smobilitazione sul calciomercato, con gli addii ufficiali di Rodriguez e Borja Valero a cui si aggiungeranno quelli probabili di Kalinic e proprio di Bernardeschi, obiettivo della Juventus.

Non so se la Fiorentina voglia cambiare pelle, diciamo che è un periodo un po’ strano. Sono contento per Borja Valero, se lo merita e l’Inter con lui ha fatto un affare. Kalinic è una forza della natura, il Milan fa bene a volerlo.

In ultimo, Bernardeschi ha parlato della trattativa fra Fiorentina e Juventus per un suo trasferimento. Il ragazzo non ha voluto commentare l'evoluzione dell'affare ma ha ammesso che sia impossibile rimanere indifferenti ad un eventuale interesse della squadra bianconera.