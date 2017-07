La cornice di pubblico è da anni la migliore possibile. La Bundesliga domina per quel che riguarda le presenze allo stadio: in media ben 42.421 a partita.

12 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Campioni del mondo. Anche del tifo. Nessuno porta più persone allo stadio della Bundesliga. In media 42.421 tifosi a partita. Numeri spaventosi, anche perché nel resto del mondo si fatica a riempire stadi di capienze ben inferiori. Questo il risultato della ricerca (basata sulla stagione 2015-16) della Deloitte, una Società di revisione contabile.

In Inghilterra, per esempio, sono in media 36.490 i tifosi che vanno alle partite. E la Premier League, da questo punto di vista, è il secondo campionato al mondo. Quasi drammatica la situazione del calcio italiano in tal senso: alle partite della Serie A assistono in media 21.680 tifosi a partita, vale a dire la metà rispetto alla Bundesliga.

Non solo: se in Germania gli stadi vengono riempiti in percentuale al 90%, in Italia non si va oltre al 52%. In pratica un seggiolino su due da noi resta vuoto. Dei primi 5 campionati d’Europa, rispetto all’Italia, solo in Francia vanno meno tifosi: 20.894 a partita, ma lì gli stadi vengono riempiti al 70%.

La media spettatori in Europa

In Germania gli incassi dal botteghino ammontano così a 528 milioni (l’1% in più rispetto a un anno fa). In media poco più di 1,7 milioni a partita. Tenendo conto degli introiti comprensivi dei diritti tv la Bundesliga è invece al secondo posto alle spalle della Premier League. Gli inglesi incassano 4,9 miliardi di euro (+11% rispetto alla stagione precedente), i tedeschi arrivano a 2,7 miliardi (+13%). La differenza è netta.

Al terzo posto c’è la Liga con 2,4 miliardi (+19%). Molto staccata la nostra Serie A (1,9 miliardi di euro, +7% rispetto alla stagione precedente) e la Ligue 1 francese, ferma a 1,5 miliardi (+5%). Numeri che in Italia dobbiamo assolutamente migliorare se vogliamo tornare a essere campioni del mondo. Almeno nel tifo…