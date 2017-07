Le divise di questa stagione devono ancora fare il loro debutto ufficiale, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulle casacche blaugrana del prossimo anno.

12 lug 2017 di Stefano Fiori

Avete già cominciato a prendere confidenza con le nuove divise del Barcellona? Bene, perché è già tempo di fare un altro salto nel futuro. I completi per la stagione 2017/2018 devono ancora fare il loro debutto ufficiale, ma in casa culé filtrano già le prime anticipazioni sulla maglia che vedrà la luce per il 2018/2019. A svelarle è Mundo Deportivo, che riporta quanto filtrato da una fonte interna al club blaugrana.

La Nike e la dirigenza del Barça - afferma il quotidiano catalano - già conoscono il disegno che caratterizzerà i kit del prossimo anno. Una scelta che ribadisce il legame con la città, ma che per Messi e compagni potrebbe non rappresentare una novità assoluta.

Il riferimento alla capitale della Catalogna dovrebbe richiamare il pittoresco Eixample, il quartiere famoso - oltre che per la presenza della Sagrada Familia - per la pianta perfettamente geometrica ideata nel 1855 dall'ingegnere Ildefons Cerdà. Non si tratterebbe, come anticipato, di una new entry per quanto riguarda la partnership tra la Nike e il Barcellona. Nel recente passato, una maglia ha già omaggiato il barrio più popolato della città.

Barcellona, la prima indiscrezione sulla maglia 2018/2019

Nella stagione 2013/2014 non fu però la volta delle divise da gioco. Gli isolati quadrati che compongono il reticolato dell'Eixample fecero capolino, in quel caso, sulle t-shirt d'allenamento. In due versioni: una più vicina alla prima maglia - con il classico mix azulgrana - e l'altra ispirata invece ai colori della bandiera catalana. Proprio come la seconda maglia, a bande verticali giallorosse, che venne realizzata quello stesso anno.

Messi indossa la maglia d'allenamento 2013/2014 del Barcellona ispirata al quartiere Eixample

Quelle due casacche pre-partita ottennero però numerose critiche e reazioni negative, senza riuscire a fare breccia nel cuore dei tifosi. A quanto sembra, però, Nike e Barcellona hanno intenzione di riprendere l'omaggio all'Eixample per la stagione 2018/2019.

Questa la seconda versione della casacca pre-partita, con l'omaggio al famoso barrio della città

In attesa di scoprire quale sarà l'idea grafica definitiva per il prossimo anno, qui trovate i due completi ufficiali per la stagione ormai alle porte:

