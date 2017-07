Del Piero, Gerrard e Roberto Carlos: quante stelle allo 'Star Sixes'

Dal 13 al 16 luglio, in diretta esclusiva su Fox Sports (canale 204 di Sky), c'è Star Sixes: il torneo 6 vs 6 con le vecchie glorie del calcio mondiale.

11 lug 2017

Del Piero e Ravanelli, Roberto Carlos e Rivaldo, Gerrard e Owen, Pires e Djorkaeff, Puyol e Morientes. Sono solo alcune delle vecchie glorie protagoniste dello Star Sixes, in scena alla O2 Arena di Londra dal 13 al 16 luglio e in diretta su Fox Sports HD (canale 204, Sky). Star Sixes è il primo torneo di calcio a 6 che riporta sul rettangolo di gioco i calciatori che hanno fatto la storia mondiale di questo sport. Quattro giorni di grande spettacolo in cui le leggende del pallone si misureranno in nuove ed esaltanti sfid per regalare a tutti gli appassionati emozioni da vivere fino all’ultimo minuto.

Star Sixes: azzurri e le stelle

Rivedremo le stelle che hanno fatto grande il calcio internazionale, molte delle quali hanno trascorso parte della loro carriera anche nelle squadre italiane, come il portiere francese Sébastien Frey, i brasiliani Roberto Carlos, Rivaldo e Dida, o il danese Martin Jørgensen. La nazionale italiana sarà invece composta dal capitano Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Marco Amelia, Marco Delvecchio, Massimo Oddo, Simone Barone e Stefano Fiore. Le altre stelle presenti sono il nigeriano Jay-Jay Okocha, il tedesco Ballack, i portoghesi Deco e Maniche, Rio Ferdinand e il ‘Golden boy’ Michael Owen.

Il torneo

La 4 giorni di amarcord inizia giovedì 13 luglio con i primi 6 match da 20 minuti ciascuno a partire dalle 20.30. L’Italia farà il suo esordio alle 23.15 italiane contro il Brasile di Roberto Carlos e Rivaldo. Venerdì 14 in programma altri 6 match di qualificazione mentre sabato 15 luglio ci saranno, in serata, i quarti di finale. Domenica 16 luglio, infine, le semifinali e le finali del torneo. Le 8 squadre che disputeranno i quarti finali saranno composte dalle prime due di ogni girone e dalle due migliori terze.

I numeri

Lo Star Sixes è il primo torneo al mondo di questo tipo con 12 Nazionali coinvolte. 20 i minuti per ogni match, 12 i giocatori in campo, 6 vs 6, per 26 partite totali. Circa 105 le stelle, ex calciatori, coinvolti. Un minimo di 520 minuti di partite live su Fox Sports in 4 giorni di calcio spettacolare. 2 i commentatori del canale dei Top Player: Roberto Marchesi e Gabriele Giustiniani.