Il portiere classe '99 e il fratello maggiore si legano ufficialmente ai rossoneri fino al 2021: Gigio guadagnerà 6 milioni a stagione, Antonio 1 milione.

11 lug 2017

Una trattativa di calciomercato che sembra durata una vita e che è finalmente giunta all'epilogo. Gigio Donnarumma rinnova ufficialmente il suo contratto con il Milan fino al 2021, lo imita il fratello più grande Antonio che farà il secondo portiere (o quantomeno lotterà per essere il secondo).

Il classe 1999 ha fatto rientro da Ibiza dove era in vacanza e ha raggiunto nella giornata odierna Casa Milan per apporre la tanto sospirata firma sul contratto, per la felicità dell'ad Fassone e del ds Mirabelli che hanno lavorato giorno e notte per arrivare a un'intesa con Mino Raiola.

Gigio guadagnerà 6 milioni a stagione, il fratello si "accontenta" di 1.

Calciomercato Milan: Gigio Donnarumma rinnova

Si chiude così una delle telenovele di calciomercato più estenuanti degli ultimi anni. Cominciata col rifiuto al prolungamento e proseguita tra frecciate, soldi finti gettati in campo, hacker, proposte monstre (vedi quella del Psg) e chi più ne ha più ne metta. La conclusione è quella che il Milan e tutti i tifosi rossoneri speravano. Gigio Donnarumma resta e sposa ancora il Diavolo.