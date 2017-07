L'arrivo di Douglas Costa e quello probabile di Bernardeschi daranno al tecnico grande scelta sugli esterni. I dubbi sono principalmente nel ruolo dei terzini.

La settimana appena iniziata è molto importante per il calciomercato della Juventus: dopo aver chiuso per Douglas Costa, avanza anche la trattativa per Bernardeschi. L'intenzione della società bianconera è chiara: mettere a disposizione di Allegri una rosa di 15 o 16 titolari.

L'organico dei Campioni d'Italia quindi sarà particolarmente profondo per cercare di arrivare nuovamente in fondo a tutte le competizioni. Il tecnico livornese sarà quindi costretto a delle scelte molto difficili, in particolare nel reparto avanzato.

I nomi dei titolari indiscussi sono quelli di Buffon, Bonucci, Alex Sandro e della coppia argentina composta da Higuain e Dybala. In tutti gli altri ruoli il problema di Allegri sarà probabilmente l'abbondanza di volta in volta dovrà decidere chi schierare. Nella stagione appena passata ha dimostrato di ruotare spesso le formazioni iniziali, tranne in attacco dove ha avuto scarsa scelta per via degli infortuni e di una rosa che inizialmente non prevedeva l'uso di esterni alti.

Juventus, Allegri punterà ancora sul 4-2-3-1

Bonucci è insostituibile per la Juventus

Per la prima volta dal suo arrivo, Allegri allenerà una squadra costruita per la difesa a 4, dopo aver abbandonato definitivamente il 3-5-2 nello scorso gennaio. Il reparto centrale è molto solido e avrà come punto fermo Bonucci che dovrebbe rimanere a Torino e che accanto avrà con ogni probabilità ancora Giorgio Chiellini. Ma è molto probabile che Rugani e Benatia avranno più spazio rispetto alle scorse annate.

Il dubbio principale del livornese riguarda i terzini: Alex Sandro, a meno di un'offerta irrinunciabile per lui, sarà il titolare indiscusso a sinistra, mentre l'addio di Dani Alves costringerà Marotta e Paratici a cercare un esterno basso a destra che probabilmente sarà davanti a Lichsteiner nelle gerarchie. Il nome sembra essere quello di De Sciglio, pupillo di Allegri che lo vuole da tempo e gli affiderebbe volentieri il ruolo di terzino destro titolare.

Il centrocampo non sarà stravolto dal calciomercato

Pjanic e Khedira dovrebbero essere ancora i titolari del centrocampo

Il centrocampo della Juventus non sarà rivoluzionato in questa sessione di calciomercato: Pjanic e Khedira hanno dato garanzie e Marchisio avrà una condizione ancora migliore della scorsa stagione,quando era reduce dall'infortunio al ginocchio. Il bosniaco e il tedesco dovrebbero essere ancora titolari, dato che i nomi che si fanno per rinforzare la mediana sono profili di esperienza che potranno integrare il reparto, come Matuidi e N'Zonzi. Le decisioni di Allegri riguarderanno anche le riserve da tenere in rosa, con Rincon, Lemina e Sturaro che sono obiettivi di calciomercato rispettivamente di Atalanta, Valencia e Fiorentina.

Douglas Costa sarà titolare, Bernardeschi un jolly

Douglas Costa è vicinissimo alla Juventus

Il reparto d'attacco è quello su cui la dirigenza bianconera si sta concentrando maggiormente: Douglas Costa è stato fortemente voluto da Allegri che sa di poterlo utilizzare su entrambe le fasce, discorso valido anche per Bernardeschi che inoltre ha giocato anche come trequartista. Il brasiliano dovrebbe essere il titolare, mentre il classe '95 sarà con tutta probabilità il jolly che subentrerà dalla panchina per spaccare le partite, ruolo che l'anno passato era di Cuadrado.

Mandzukic è stata l'arma tattica dell'allenatore bianconero che difficilmente vorrà rinunciarci, mentre il quartetto avanzato sarà completato da Dybala e Higuain, insostituibili nelle idee di Allegri, con Shick che sarebbe il primo sostituto di entrambi. Quel che è certo è che in avanti ci sarà molta più rotazione rispetto alla scorsa stagione, visto anche il recupero di Pjaca dall'infortunio al crociato.

Juventus 2017/2018 (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; DOUGLAS COSTA, Dybala, Mandzukic; Higuain