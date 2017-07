Sorprende la classifica della Bundesliga relativa agli introiti dovuti ai diritti tv: il Bayern Monao è primo per distacco, ma all'ultimo posto c'è il Lipsia.

11 lug 2017 di Elmar Bergonzini

Dominio assoluto, come sempre. Il Bayern Monaco in Germania non ha rivali. E non è di certo una novità. Ma non si parla della classifica di Bundesliga, bensì di quella dei diritti tv delle squadre che formano il campionato tedesco. I bavaresi comandano infatti per quel che riguarda gli incassi. E sono primi per distacco.

Sono ben 980 i milioni incassati dalle 36 società che formano la Bundesliga e la zweite Liga in Germania. Questi sono i ricavi relativi ai diritti tv nazionali, ai quali vanno aggiunti 206,4 milioni dai diritti tv internazionali. Oltre un miliardo di euro nel totale quindi. Ma la suddivisione è davvero sorprendente.

Se era infatti prevedibile che il Bayern Monaco fosse il club a incassare la cifra più alta (95,84 milioni di euro), vale a dire un decimo di tutti gli introiti, balza all’occhio il fatto che il Lipsia sia ultimissimo in questa speciale classifica, benché abbia finito il campionato al secondo posto della Bundesliga. Ma c’è un motivo.

Bundesliga, il Bayern Monaco incassa 100 milioni dai diritti tv

In Germania i diritti tv si suddividono in base ai risultati che il club ha ottenuto negli ultimi 5 anni. Il Lipsia 5 stagioni fa era ancora in quarta serie, il che vuol dire nel calcio dilettantistico. È poi stato un anno in terza serie e due in seconda serie, prima di vivere la stagione d’esordio in Bundesliga. Rispetto agli altri club è quindi in grave deficit.

Ecco quindi che, se il Bayern Monaco ha incassato oltre 95 milioni, il Lipsia arriva a 28 milioni. Fra i due club ci sono quindi ben 67 milioni di distanza. Per fare un esempio: Tolisso i bavaresi lo hanno preso per poco più di 40 milioni di euro. Pure gli altri club hanno incassato molto meno del Bayern: il Borussia Dortmund ha diritto a 86,50milioni, lo Schalke 04 a 77,94 e il Bayer Leverkusen 76,95. Anche per queste differenze il Bayern Monaco in Germania non avrà rivali. Il dominio è assoluto. Come sempre. Non soltanto in campo.