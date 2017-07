Mi scuso con il Paris Saint-Germain, il mio procuratore ha sbagliato. Ha detto cose pesanti che non rappresentano il mio pensiero. Non penso quelle cose di un club che mi ha dato tantissimo e dove in 5 anni sono migliorato tanto come persona e come giocatore. Mi scuso di cuore, chiedo scusa alla società, al presidente e ai miei compagni. Rappresento il Paris Saint-Germain e so che per loro sono molto importante. Questo comporta delle responsabilità che io mi prendo. Sono felice di stare qui e riprendere la preparazione, darò tutto per questa maglia e per questa famiglia. Voglio dare il massimo, il 100%. Non sono uno che parla tanto, preferisco dare tutto in campo. Ma in questi giorni sono capitate cose che non mi sono piaciute ed era meglio parlare adesso per chiarire la situazione.