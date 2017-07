Dopo una sfortunata stagione in giallorosso, il laterale portoghese è pronto a riabbracciare il suo mentore degli anni di Empoli: affare da 9 milioni di euro.

705 condivisioni 5 stelle

4 ore fa di Alberto Casella

Quando arrivò a Pinzolo un anno fa, Mario Rui aveva - e destava - ben altre speranze e aspettative. Portoghese di Sines, classe 1991, Mario era cresciuto girando le meglio giovanili della penisola iberica, prima allo Sporting Lisbona, poi al Valencia e infine al Benfica.

In Portogallo viene scovato dal Parma che nel 2011 lo porta in Italia e lo gira in prestito prima al Gubbio e poi allo Spezia, fino a che non lo nota l'Empoli. I toscani sono guidati da Maurizio Sarri, l'allenatore in tuta, che proprio in quella stagione li porta in Serie A. Mario costituisce insieme a Elseid Hysaj la coppia di frecce imprendibili sulle quali si basa il gioco del tecnico ora al Napoli.

Titolarissimo anche nella massima divisione, il portoghese è un punto fermo dell'Empoli anche sotto la gestione Giampaolo. Buona tecnica, tanta corsa, dinamismo e abilità nei ripiegamenti difensivi ne fanno un obiettivo di calciomercato della Roma: nell'estate scorsa il momento di fare il grande salto sembra arrivato, ma durante la preparazione estiva il ginocchio fa crack.

Mario Rui con la maglia dell'Empoli

Calciomercato Roma: Mario Rui va al Napoli e ritrova Sarri

L'operazione al crociato anteriore del ginocchio sinistro lo tiene a lungo lontano dal campo e quando, a fine anno, Mario Rui torna a disposizione della Roma si trova davanti Emerson Palmieri che ha scalato le gerarchie del ruolo con Spalletti. Per lui solo 345 minuti in Serie A più 2 presenze in Europa League e altrettante in Coppa Italia.

150 Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Roma v Genoa Serie A 2016 2017-foto-151

Chiudi 1 di 150

Ma per fortuna non sempre i treni importanti passano una volta sola nella vita: Sarri non si è dimenticato di lui. Convince De Laurentiis che in queste ultime ore di calciomercato lo ha acquistato dalla Roma per 9 milioni, la stessa cifra per la quale aveva lasciato la Toscana un anno prima. Dopo una stagione buia e tribolata, Mario Rui vede finalmente la luce in fondo al tunnel: riabbraccerà il suo mentore, pronto a ricomporre con Hysaj la coppia di frecce azzurre empolesi. Stavolta però sarà azzurro Napoli, anche in Champions League.