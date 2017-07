Il cileno dei Gunners, con contratto in scadenza fra meno di un anno, potrebbe essere il top player del calciomercato nerazzurro. Con Icardi coppia da sogno.

un'ora fa di Alberto Casella

Il calciomercato è spesso anche fatto per aiutare i tifosi a sognare. Fino a un paio d'anni fa la notizia che l'Inter potesse essere interessata ad Alexis Sanchez avrebbe probabilmente fatto parte però della categoria "sogni proibiti". Il cileno dell'Arsenal è un top player e le finanze dissestate dell'epoca a cavallo fra Moratti e Thohir non avrebbero permesso nemmeno di parlarne.

Suning però sembra fatta di altra pasta, patrimonio e intenzioni sono seri, il fair play finanziario è stato ripianato in tempo utile e il club vuole tornare al vertice. Farlo solo con buoni giocatori è pura utopia: a Spalletti occorre fornire almeno un paio di top player.

Certo la squadra non farà coppe europee, un bello svantaggio per chi vuole attirare fuoriclasse. Occorre quindi cercare fra quelli in scadenza di contratto e magari vicini alla rotta di collisione con i propri club. Sabatini e Ausilio si sono messi a scorrere la lista e il dito si è fermato subito sul Niño Maravilla dei Gunners, il profilo ideale.

Calciomercato Inter, pazza idea: assalto a Sanchez dell'Arsenal

Sanchez ha in effetti molti punti di contatto col profilo ideale ricercato dall'Inter sul calciomercato. Sicuramente è un fuoriclasse, un esterno rapido che sa come saltare l'uomo, ha l'assist facile, ma sa anche inquadrare molto bene la porta - 24 gol nell'ultima Premier League - e, cosa che non guasta, conosce bene la Serie A. Il suo contratto con l'Arsenal scade nel prossimo giugno, le trattative per il rinnovo non fervono - anche a causa della norma volta a calmierare gli aumenti degli ingaggi in Premier - e, anzi, il recente arrivo di Lacazette rischia di mandare tutto all'aria.

Sanchez festeggia la vittoria in FA Cup con l'Arsenal

Il francese è stato pagato dall'Arsenal 54 milioni al Lione e, sebbene l'ingaggio non sia ancora stato reso noto, ha sicuramente ridotto i margini di manovra che il club londinese aveva a disposizione per accontentare Sanchez. Per quanto Wenger ostenti sicurezza, a questo punto è sempre più probabile che uno fra Sanchez e Özil - anche il tedesco è in scadenza nel 2018 - venga sacrificato per non rischiare di perderli entrambi a zero fra meno di un anno.

Per Sanchez 24 gol nell'ultima Premier League

Per questo Ausilio e Sabatini vogliono farsi trovare pronti: se riusciranno a strappare un prezzo adeguato a un giocatore in scadenza, le richieste economiche del Niño Maravilla potrebbero essere accontentate da Suning. L'Inter avrebbe così il top player in attacco che, con Icardi, potrebbe costituire una coppia da almeno 40 gol a stagione.