Praticamente tutti confermati gli abbonati della scorsa stagione. Solo 66 tifosi non hanno rinnovato la tessera

Il Borussia Dortmund ha comunicato che il 99,88% dei 55mila abbonati della scorsa stagione ha rinnovato la tessera anche per il prossimo anno. Sono solo 66 i tifosi che non hanno esercitato il proprio diritti di opzione.

La percentuale del 99,88% rappresenta un nuovo record. L'anno scorso furono 84 le persone che non avevano rinnovato l'abbonamento, l'anno prima ancora 93: molti di loro a causa di motivi personali o professionali erano stati costretti a un trasferimento lontano da Dortmund.

Secondo quanto comunicato dal club giallonero, il Borussia Dortmund è in testa alla classifica europea per il numero di presenti (in media) nelle partite casalinghe: 79.712. Precede Barcellona (77.944) e Manchester United (75.920).