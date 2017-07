La telenovela Donnarumma si arricchisce di una nuova puntata. Fassone ha parlato chiaro: la permanenza di Gigio in rossonero è legata alla clausola rescissoria.

La lunga telenovela di calciomercato legata a Donnarumma sembra finalmente volgere al termine e, questa volta, tutto lascia pensare che ci sarà il lieto fine. Dopo il gran rifiuto al rinnovo ufficializzato da Mino Raiola, si va verso il tanto atteso sì.

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan anche nel prossimo futuro. In tal senso, però, Marco Fassone ha preferito non sbilanciarsi più di tanto. Ci troviamo nella fase cruciale dei negoziati e, probabilmente, basta un soffio per allontanare nuovamente le parti in causa.

Il dirigente rossonero ha potuto soltanto sottolineare il fatto che la società è molto vicina a trovare l'accordo con l'entourage di Donnarumma. Fassone, in tal senso, è stato molto chiaro nel corso di un'intervista rilasciata a Corriere.it. Lo sforzo del Milan, in questa importante trattativa di calciomercato, è stato enorme.

Calciomercato: le porte del Milan per Donnarumma sono sempre aperte

Fassone non nasconde la sua soddisfazione nel parlare del ripensamento di Donnarumma. L'accordo tra la società rossonera e il portiere classe '99 è a un passo.

Come avevo anticipato, le porte del Milan, per Gigio, sono sempre aperte. La sensazione è che siamo a un passo dall'accordo con il giocatore, fermo restando che non vogliamo scendere ad altri tipi di compromessi. Credo che siamo a un giorno o due dalla decisione finale, che spetta soltanto al giocatore. Stiamo parlando di una decisione che, in casi come questo, non viene mai presa solamente dal calciatore. Ci sono gli agenti, in questo caso ce n’è uno molto bravo, che ha sue idee e le sue certezze, un po’ lontane dalle nostre, quindi non mi sbilancio su come andrà a finire.

Il problema principale è sempre la clausola rescissoria

Fassone, infine, espone il nodo cruciale della trattativa: la questione concernente la clausola rescissoria. Alla fine, l'accordo con il giocatore non è mai stato un problema. E, se non fosse per questo passaggio chiave, la trattativa di calciomercato che ha riempito tutte le pagine dei quotidiani sportivi non sarebbe mai avvenuta.