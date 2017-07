In occasione del match di beneficenza organizzato nella sua città natale di Laguna Larga, Paulo Dybala ha deliziato i presenti con una magia su calcio di punizione.

6 ore fa

Vacanze in Argentina per la stella della Juventus, Paulo Dybala, che dopo gli impegni con la Nazionale ha fatto ritorno nella sua città natale. A Laguna Larga, 55 chilometri da Cordoba, ha avuto anche modo di organizzare una partita di beneficenza a cui hanno partecipato ex compagni di squadra (come Iturbe), amici d'infanzia e personaggi famosi del mondo dello sport (c'era il cestista Facundo Campazzo).

Sono grato a tutti coloro che erano presenti. Ci tenevo ad organizzare questa partita per aiutare chi ha bisogno.

Ha dichiarato la Joya. Che anche in un match benefico non ha perso occasione per mettere in mostra le sue qualità e strappare applausi. L'argentino ha segnato un gol su punizione nonostante l'enorme barriera umana formatasi sulla linea di porta. Con quel mancino conferma di poter fare ciò che vuole.