I blaugrana hanno individuato nel centrale della Nazionale il rinforzo per la difesa: Bartomeu è un estimatore del calciatore bianconero e vuole accontentare il suo allenatore.

di Daniele Rocca

Da un Leo a un altro. È un nome che conoscono piuttosto bene dalle parti di Barcellona. Valanghe di gol e altrettante esultanze. Ma questo di Leo ha il compito opposto: impedire agli avversari di segnare. Bonucci si è costruito un'ottima reputazione con la maglia della Juventus, ecco perché anche il club catalano gli ha messo gli occhi addosso.

Rinforzare il reparto arretrato. Una delle priorità del Barça, che nella passata stagione ha subito 37 gol il Liga. Terza miglior difesa dopo Atletico Madrid e Villarreal. Con l'arrivo di Valverde la società blaugrana spera di migliorare i meccanismi della retroguardia.

In tal senso sarebbe fondamentale inserire un calciatore della qualità di Bonucci nella prossima finestra di calciomercato. Insuperabile in marcatura, ottimo saltatore, un maestro nell'impostare la manovra da dietro. Un compagno ideale per Pique e Umtiti, a prescindere dal modulo che il neo tecnico del Barcellona deciderà di utilizzare nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Bonucci

Dopo il Manchester City, anche un altro top club europeo ha messo nel mirino il difensore della Juventus. "Il Barça chiama Bonucci", questo il titolo a tutta pagina di 'Tuttosport'. Molto dipenderà anche da Verratti. Il motivo? Il regista del PSG rimane il primo obiettivo di calciomercato del Barcellona, ma se non dovesse andare in porto Bartomeu sarebbe pronto a piombare sul centrale di Viterbo.

Il presidente del Barcellona è un estimatore della prima ora di Bonucci. Lo segue da almeno due anni e questa potrebbe essere la sessione di calciomercato giusta per l'affondo decisivo. Ma la Juventus continua a ritenere incedibile il suo pilastro difensivo, saldamente al centro del progetto bianconero.