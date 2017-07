A partire da oggi il nuovo e discusso logo dei Colchoneros prenderà il posto del vecchio. Insieme al nuovo stadio, un cambio di rotta epocale per il club.

Lasciare la via vecchia per la nuova, si sa, non è mai facile, e poi i tifosi di calcio tendono ad affezionarsi ai simboli - giocatori, stemmi, stadi o maglie che siano - e farli adattare ai cambiamenti, alle novità, ai restyling è particolarmente difficile.

Desde 1903 creciendo y evolucionando. Es 1 de julio y comienza una temporada histórica: https://t.co/4LAuwEEYXm pic.twitter.com/Uu7ZQIlPb0 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2017

Certo quelli dell'Atletico Madrid vanno anche un po' capiti, stanno andando incontro a una rivoluzione epocale. Prima gli hanno spiegato che la loro casa, il caro vecchio Vicente Calderon sarebbe stato dismesso dopo oltre 50 anni di onorata carriera: per la maggior parte di loro andare a vedere l'Atléti ha sempre e solo voluto dire andare al Calderon.

I mugugni sono aumentati quando hanno scoperto che per doveri di sponsorizzazione la nuova struttura si chiamerà Wanda Metropolitano, ma all'annuncio che, dopo 70 anni, il loro glorioso club avrebbe cambiato anche lo stemma poco mancava che scoppiasse una rivolta popolare. Era davvero troppo.

Persino un ex colchonero come Tomas Ujfalusi si era sentito in dovere di appoggiare la protesta, ma poi come sempre accade il tempo lenisce le ferite e ci si adatta al presente. E il presente comincia oggi: da stamattina scatta il completo restyling di tutto il materiale dell'Atletico Madrid, dalla carta intestata ai kit, dalle bandiere alle insegne. Il cambiamento è inarrestabile, il club lo aveva detto.

Il vecchio e il nuovo stemma dell'Atletico Madrid a confronto

Un design semplificato

Il nuovo stemma dell'Atletico Madrid risulta semplificato innanzitutto nei colori: via tutti quelli che non fanno parte della storia del club, come il verde e marrone dell'albero, il bordo giallo e il nero dell'orso. Rimangono il bianco e il rosso delle maglie insieme al blu dei pantaloncini. Il nuovo design, poi, prevede che albero e orso siano più stilizzati, ma cambia anche la forma del nuovo stemma che, abbandonata quella pentagonale, appare ora più arrotondata, in ricordo del logo originario, di quando il club si chiamava Athletic de Madrid.