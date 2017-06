Il match fra Cerrone e Lawler a UFC 213 è saltato a causa di un infortunio del Cowboy. Forse si recupererà a UFC 214.

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Forse la terza sarà la volta buona. Il match fra Donald "Cowboy" Cerrone (32-8, 1 NC) e "Ruthless" Robbie Lawler (27-11, 1 NC) programmato per UFC 213 è saltato a causa di un infortunio occorso al Cowboy.

L'organizzazione sta già pianificando di reinserirlo nella card di UFC 214, come riportato da MMA Fighting.

Cerrone ha subito un infortunio di cui non si sa ancora nulla che non gli consentirà di combattere in data 8 luglio, ma ciò non toglie che potrebbe recuperare velocemente.

Poster ufficiale del match fra Robbie Lawler e Donald Cerrone

UFC 214 potrebbe essere il nuovo teatro del match

Se il match dovesse aver luogo a UFC 214, segnerebbe la terza volta che l'organizzazione prova ad organizzarlo. La prima volta fu in occasione di UFC 205, prima volta assoluta anche dell'organizzazione a New York. Allora fu Lawler a dover rinunciare. UFC 213 ha segnato il secondo tentativo. Cerrone, 34 anni e con un record di tutto rispetto, già contender nella categoria dei pesi leggeri, è reduce da una sconfitta per TKO per mano di Jorge Masvidal.

Jorge Masvidal volge lo sguardo ad uno sconfitto Donald Cerrone

Altra storia per Robbie Lawler. "Ruthless" è stato un vero e proprio dominatore di categoria. Con un parziale di 8 vittorie e 2 sconfitte da quando è sceso nella categoria dei welter, dopo aver vinto il titolo contro Johny Hendricks ed averlo difeso per due volte, contro Rory MacDonald in un match premiato Fight of the Year e successivamente contro Carlos Condit in un altro match che è già entrato di diritto fra i classici, il trentacinquenne proveniente dalla Florida ha perso il titolo contro un impetuoso Tyron Woodley. È ormai un anno che non entra nell'ottagono più famoso al mondo e il suo ritorno è molto atteso, anche per valutare la sua condizione mentale.

Tyron Woodley centra Robbie Lawler con un potente diretto e lo mette al tappeto.

Si attendono buone nuove per sapere se riusciremo a vedere questo match la cui hype ha ormai raggiunto le stelle. Lo stesso Cerrone disse che i due non avrebbero avuto bisogno di pubblicizzarlo, al pubblico sarebbe bastato guardare i loro match precedenti. UFC 214 adesso sembra il teatro più probabile.