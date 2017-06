Lo svizzero ha vinto 24 match su 26 nel 2017 e arriva a Wimbledon col morale altissimo dopo la vittoria di Halle. Per i bookmakers è il favorito assoluto del torneo.

di Giuseppe Di Giovanni

Se in 53 minuti asfalti l’uomo che sarà destinato a dominare il tennis per i prossimi 10 anni (almeno), vuol dire che sei ancora tu il favorito. È quello che successo nella finale del torneo di Halle, dove nell’incontro tra il passato e il futuro del tennis, Roger Federer ha dimostrato di essere ancora il numero uno sull’erba, cancellando dal campo Alexander (per tutti Sascha) Zverev.

A 35 anni (36 ad agosto) Federer ha giocato un 2017 sublime, continuando a gestirsi e presentandosi al top ai grandi appuntamenti. Wimbledon (in programma dal 3 al 16 luglio) è ancora il giardino di casa sua e lo svizzero vuole dimostrarlo. Nel torneo più importante della stagione (unico Slam sull’erba), Roger vuole ottenere il 19° successo in un torneo dello Slam. Sarebbe il suo ottavo titolo a Wimbledon, dove non vince dal 2012 (staccherebbe Sampras e Renshaw nel libro dei record).

Federer ha saltato interamente la stagione sulla terra rossa e probabilmente avrebbe potuto dire la sua, soprattutto nel torneo di Roma dove Nadal è arrivato scarico (e ha vinto proprio Zverev). Roger ha vinto 24 match su 26, portandosi a casa la tripletta Australian Open, Indian Wells e Miami. Ha perso due volte: una a Dubai con Donskoj e una a Stoccarda contro Haas. I bookmakers considerano lo svizzero (numero 5 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo) il favorito assoluto.

Federer vs Nadal, finale possibile a Wimbledon

Murray, eliminato al Queen’s al primo turno dall’australiano Thompson, sta giocando male negli ultimi mesi. Djokovic, che proverà a vincere a Eastbourne (pioggia permettendo), sta provando a ritrovare la fiducia persa. Rafa Nadal ha dichiarato apertamente di non essere al livello desiderato per affrontare questo torneo sulla superficie che gradisce meno. Ivanisevic ha lanciato Cilic (finalista al Queen's), già vincitore di Slam e accreditato di maggiori chance rispetto a Murray e Nole secondo Goran. Ma ci sono tutti i presupposti per vedere il re ancora sul trono.

La suggestione è quella di vedere una finale fra lo svizzero e Nadal (testa di serie numero 4). L'ultima volta che le due icone del tennis moderno si sono affrontate sull'erba risale al 6 luglio del 2008, quando il maiorchino scrisse il suo nome nella leggenda del tennis, spodestando Federer (vincitore ininterrottamente dal 2003 al 2007) e vincendo il suo primo titolo a Londra in un match che durò 4 ore e 48 minuti. Nei due anni precedenti si erano sempre affrontati in finale: agevole la vittoria dello svizzero nel 2006 (bastarono 4 set), molto più dura la partita del 2007, nella quale Rafa portò il re al quinto set. E a distanza di 9 anni, il duello può riproporsi. Roger è reduce dalla nona vittoria ad Halle (dove l'erba è molto più rapida di quella dell'All England Club).

Nel 2016, nettamente il peggior anno della sua carriera, si è comunque difeso a Wimbledon, conquistando la semifinale (sconfitta con Raonic in 5 set). Federer e Nadal si sono presi tutti i tornei più importanti del 2017 (lo svizzero sul cemento, lo spagnolo sulla terra), lasciando Roma a Zverev e le briciole a Murray e Djokovic. E a distanza di nove anni, c'è la possibilità concreta di vedere una delle ultime battaglie di quella che è stata una delle più belle rivalità della storia del tennis.