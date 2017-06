Dopo una battaglia legale, scoppia la pace tra Maradona e Konami: su PES 2018 è stato riprodotto fedelmente il gol più bello del "Pibe de Oro", il gol del secolo.

di Luca Capriotti

Certe cose rimangono a vibrare nell'aria per anni, come minuscoli pulviscoli di eterno: il gol del siglo del signor Diego Armando Maradona continua a vivere della meraviglia creata. E PES 2018, dopo battaglie legali, ripicche discussioni, ha fatto la pace con El Pibe de oro.



Non solo, ha deciso di farlo diventare ambasciatore del gioco, lanciando di fatto la sfida a FIFA 18, ad oggi, su scala planetaria, il gioco più venduto.



La sfida parte tutta da qui: Diego Armando Maradona sarà testimonial del gioco. Ma Konami è andata oltre, ha ricreato il gol del secolo, quello contro l'Inghilterra.

Maradona e il gol del secolo secondo PES 2018

Il gol del secolo, la quintessenza della tecnica, semplicemente qualcosa destinato a meravigliare ancora, ancora, ancora. Konami ha voluto catturare l'essenza epocale della celebre discesa palla al piede di Diego Armando Maradona, dopo il passaggio di Hector Henrique. Dieci metri prima del centrocampo e il pallone arriva a Maradona, poi 60 metri in 10 secondi.

Hoddle, Reid, Sansom, Butcher e Fenwick, tutti saltati in un unico volo di velocità raffinata. Poi viene saltato anche il portiere Shilton, e la rete del secolo, il 2-0 dell'Argentina sull'Inghilterra, in un match dall'infiammato clima politico, è cosa fatta. La rete del secolo: fuori dallo stadio Azteca è stata eretta una statua a Maradona per questo gol: può un uomo, con una rete, avvicinarsi così tanto al cielo? La nascita di una religione, ecco cos'è stato quel gol ed ecco come lo vede PES 2018.

Può nascere qualcosa di nuovo dopo un semplice gol? Il gol di Maradona non ha avuto nulla di semplice, a partire dal primo controllo, ingabbiato. Intanto Konami spera che possa rinascere PES 2018, anche se Fifa avrà proprio Maradona tra le sue leggende/icone. Il dualismo tra i due giochi, che quasi suddividono gli appassionati in due popoli distinti, ora trova un altro terreno di scontro. Anche Maradona può spostare gli equilibri. Come ha sempre fatto.