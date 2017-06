La grande serata di Ostrava in uno Stadio Metzky esaurito ha celebrato il record del mondo dei 300 metri di Wayde Van Niekerk e l’addio di Usain Bolt nel suo meeting preferito. Grande spettacolo con la sfida tra Germania e Repubblica Ceca nel giavellotto.

un'ora fa di Diego Sampaolo

Il fuoriclasse sudafricano Wayde Van Niekerk ha riscritto la storia dei 300 metri demolendo il primato del mondo detenuto da Michael Johnson con 30”81, quattro centesimi di secondo in meno rispetto al tempo realizzato dallo statunitense nel 2000 a Pretoria. Van Niekerk ha battuto anche il record del meeting detenuto da Usain Bolt, che nel 2010 vinse su questa distanza in 30”97.

Van Niekerk è il primo atleta della storia in grado di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri con 9”94 (recentemente stabilito a Velenje), sotto i 20 secondi sui 200 metri con 19”84 (a Kingston nel 2017), sotto i 31 secondi sui 300 metri con 30”81 e sotto i 44 secondi sui 400 metri (con il record del mondo di 43”03 stabilito nella finale olimpica di Rio). Van Niekerk gareggerà sui 400 metri a Losanna in avvicinamento ai Mondiali di Londra, dove inseguirà la doppietta 200-400 metri riuscita a Michael Johnson a Goteborg 1995. Prima di Losanna Wayde svolgerà un allenamento aperto al pubblico nella giornata di Sabato sulla pista di Gemona del Friuli, dove il sudafricano è di casa. Il botswano isaac Makwala si è classificato secondo in 31”44 davanti al giovane sudafricano Clarence Munyai (31”61). Wayde Van Niekerk:

Sono onorato di rappresentare una piccola parte di storia dell’atletica ma non voglio essere considerato come il nuovo Bolt. Sono semplicemente felice di aver battuto questo record. Ora ho bisogno di riposare e poi spero di continuare su questa strada. Ero nervoso prima della partenza e ho dovuto cercare di calmare l’adrenalina. Ho corso ottime prestazioni sulle distanze più brevi e i 300 metri sono il prossimo passo per poter correre forte sui 400 metri. Ho ancora un mese per rifinire la preparazione in vista dei Mondiali. Doppiare 200 e 400 metri sarà una sfida ma voglio vedere che cosa è in grado di fare il mio fisico. E’ sempre stato il mio sogno correre grandi tempi sui 100m e sui 200m, Voglio nuove motivazioni

Lancio del giavellotto maschile (Sfida tra Germania e Repubblica Ceca) - Un fantastico Thomas Rohler ha scagliato due volte il giavellotto oltre i 91 metri ottenendo 91.53m al secondo tentativo e 91.02m al terzo. Il venticinquenne di Jena ha realizzato altri tre tentativi oltre gli 87 metri (88.08m, 87.01m e 87.19m). Resiste ancora il record del meeting di 94.64m detenuto dal 1996 dal primatista mondiale Jan Zelezny, attuale Meeting Director del meeting di Ostrava e capitano del team ceco nella speciale sfida tra la Germania e la nazione di casa organizzata in occasione di quest’edizione del meeting di Ostrava. La Germania ha fatto doppietta con Johannes Vetter, autore di un ottimo 87.88m, Il ceco Jakub Vadlejch, si è confermato a grandi livelli classificandosi al terzo posto con 86.43m.

100 metri maschili - Usain Bolt ha dato l’addio all’amata pista di Ostrava vincendo in 10”06 precedendo di tre centesimi di secondo il cubano Yunier Perez dopo una partenza dai blocchi macchinosa. Con 10”09 Perez ha stabilito il record personale dopo aver tenuto testa al Lampo giamaicano per 70 metri. Circa 15000 spettatori sono accorsi allo Stadio Metzky per assistere all’ultima volata del Fulmine Giamaicano nel meeting dove ha gareggiato più volte nel corso della sua carriera. Bolt ha voluto rispondere ancora all’invito degli organizzatori Jan Zelezny e Alfons Juck, che furono i primi a credere nel campione giamaicano quando era ancora un giovane ragazzo di talento al debutto nel circuito internazionale. Il momento più bello della serata è stato il Farewell Party dopo i 100 metri quando lo stadio si è colorato di giallo-verde (i colori della bandiera giamaicana) e il pubblico di Ostrava si è alzato in piedi per intonare l’inno del paese caraibico. Usain Bolt:

Ho avuto qualche problema fisico e dovrò farmi visitare. Non è stata una buona gara e non sono contento del tempo. Devo tornare ad allenarmi per raggiungere la mia forma migliore. Il tempo cronometrico non rappresenta il mio attuale valore. L’aspetto più bello della serata è stata l’atmosfera. La gente di Ostrava e questo luogo resteranno nel mio cuore

Salto triplo maschile - Christian Taylor ha confermato la sua straordinaria regolarità migliorando di cinque centimetri il record del meeting con 17.57m. Christian Taylor:

Volevo qualcosa di più del record del meeting, ma sono contento. Non mi dispiace che la mia gara sia passata in secondo piano rispetto ai 100 metri di Bolt perché Usain merita tutte le attenzioni. E’ una leggenda e ha dato un contribuito enorme al nostro sport

Salto in alto maschile - Gianmarco “Gimbo” Tamberi ha aperto la stagione internazionale un anno dopo il grave infortunio di Montecarlo con un settimo posto con 2.20m, che migliora di 2 centimetri il 2.18m ottenuto nel test agonistico a San Marino. Il venticinquenne marchigiano ha superato 2.15m e 2.20m al primo tentativo prima di sbagliare tre prove a 2.24m chiudendo la gara al settimo posto nella gara vinta dal polacco Sylvester Bednarek (campione europeo indoor) con il record personale di 2.32m davanti al bulgaro Thiomir Ivanov, a sua volta in grado di superare 2.30m. Tamberi tornerà in gara Sabato sera a Parigi per la tappa francese della Diamond League. Gianmarco Tamberi:

La mia caratteristica principale è sempre stata quella di correre più velocemente quando sale l’asticella. Purtroppo ora il mio fisico non è ancora del tutto pronto per quel tipo di rincorsa. Devo imparare a gareggiare saltando con una velocità controllata come oggi in riscaldamento quando ho fatto salti molto alti. Non sono soddisfatto e sono arrabbiato con me stesso per questa misura ma non butto via alcune buone sensazioni che qui ci sono comunque state

10000 metri - Mo Farah ha vinto come da previsione la sua ultima gara sui 10000 metri in un meeting ad inviti in 27’12”09 (terzo miglior tempo mondiale dell’anno) in una giornata calda non certo favorevole per realizzare prestazioni di valore sulle distanze più lunghe. Farah concluderà la sua carriera in pista ai Mondiali di Londra. Alle spalle del fuoriclasse britannico si è messo in luce il giovane keniano Mathew Kimeli, che ha realizzato il record personale con 27’14”43. Mo Farah:

Speravo di correre più velocemente ma il vento mi ha rallentato. Mi sono comunque divertito. Pensare che questa sarà la mia ultima stagione in pista mi rende triste ma se voglio essere competitivo nella maratona devo cambiare metodi di allenamento. Ho ancora molto da raggiungere nelle corse su strada. Se le cose andranno bene ai Mondiali di Londra, non gareggerò più in pista. Prima dei Mondiali correrò ancora i 3000 metri al meeting di Londra. Ogni anno diventa sempre più difficile. Dovrò reggere la pressione di correre in casa ai Mondiali ma cerco di prendere tutto positivamente perché la gente verrà per sostenermi e questo mi dà molta energia. In futuro sto pensando di tornare a vivere in Gran Bretagna perché voglio stare più vicino alla mia famiglia

1000 metri maschili - L’atleta più atteso David Rudisha non è andato oltre il quarto posto in 2’19”43 nella gara vinta dal giovane talento keniano Nicholas Kipkoech in 2’18”51 davanti al campione europeo indoor di Praga 2015 Jakub Holusa (2’18”60) e all’altro rappresentante della Repubblica Ceca Filip Sasinek (2’19”03).

Lancio del martello femminile - La due volte campionessa olimpica Anita Wlodarczyk ha allungato la striscia vincente conquistando il trentasettesimo successo consecutivo con l’eccellente misura di 79.72m, nuovo record del meeting di Ostrava, che onora la memoria della campionessa olimpica di Sydney 2000 Kamila Skolimovska, morta diversi anni fa in circostanze tragiche Dopo aver aperto la gara con 75.62m, la fuoriclasse polacca ha migliorato di oltre 1 metro il record del meeting con 79.68m al secondo tentativo. Ha superato successivamente la barriera dei 79 metri altre tre volte con 79.07m, 79.72m e 79.27m. La cinese Wang Zheng, quinta nelle liste mondiali di sempre con 78.68m, si è classificata seconda con due misure oltre i 76 metri (76.03m e 76.25m personale stagionale) precedendo la medaglia di bronzo degli Europei di Amsterdam 2016 Hanna Skydan dell’Azerbajan, che ha ottenuto la miglior misura di 74.25m al sesto tentativo, e la medaglia di bronzo olimpica Sophie Hitchon (73.68m). Anita Wlodarczyk:

Ostrava è un meeting speciale per me perché ricorda la mia grande amica Skolimovska. L’obiettivo era quello di superare gli 80 metri, ma sono stata regolare e ho battuto il record del meeting e di questo sono contenta. La sfida per l’anno prossimo è raggiungere gli 80 metri nell’edizione dell’anno prossimo. Punto a vincere il titolo mondiale ma sono in forma e voglio battere il record del mondo

Lancio del martello maschile - L’altro polacco Pawel Fajdek ha demolito il record del meeting detenuto da 5 anni da Krisztian Pars ottenendo l’eccellente misura di 83.44m. Il due volte campione del mondo ha ottenuto 81.88m al secondo tentativo. Ha proseguito la gara con tre nulli e un ultimo tentativo da 79.61m. Il connazionale Wojchech Nowicki, bronzo olimpico a Rio de Janeiro, ha superato per la prima volta in carriera la barriera degli 80 metri con 80.31m al secondo tentativo prima di confermarsi due lanci dopo con un lancio da 80.25m e altre due prove da 79.41m e 79.35m. L’ungherese Bence Halasz, campione mondiale under 20 in carica e ancora atleta teenager, ha migliorato di quasi tre metri il record personale con 78.85m all’ultimo tentativo precedendo il campione olimpico Dilshod Nazarov, quarto con il personale stagionale di 77.81m. Pawel Fajdek:

Sono arrivato direttamente da Lilla dove ho gareggiato nello scorso fine settimana per il Campionato europeo per Nazioni. Ero molto stanco e ho provato a dare il massimo nel primo tentativo. Sono felice di aver superato gli 83 metri

110 ostacoli maschili - Il francese Garfield Darien ha destato grande impressione vincendo in un eccellente 13”09 (cinque centesimi meglio rispetto al suo precedente record personale) precedendo l’ottimo ungherese Balasz Baji (13”23). In questa stagione solo il campione olimpico Omar McLeod ha corso più velocemente del transalpino con il fantastico 12”90 ai Trials Giamaicani. Sabato prossimo McLeod e Darien si affronteranno in un affascinante scontro diretto a Parigi.

100 ostacoli femminili - La tedesca Pamela Duktiewicz ha mantenuto l’imbattibilità stagionale vincendo l’ottava gara consecutiva in questa stagione in 12”72 precedendo la sudafricana Rekenette Sttenkamp, che a sua volta è scesa sotto i 13 secondi per la prima volta in carriera con 12”99.

200 metri femminili - L’ivoriana Marie Josée Ta Lou ha dominato in 22”44 (a soli sette centesimi dal personale stagionale) precedendo di oltre mezzo secondo la sudafricana Alyssa Conley (23”03).

Getto del peso maschile - Tomas Stanek ha vinto con un lancio da 21.63m superando al quinto tentativo il polacco Michal Haratyk, che guidava con 21.34m alla seconda prova

Salto con l’asta femminile - La russa Anzhelika Sidorova si è imposta con 4.70 precedendo la canadese Alysha Newman (4.65m)

3000 siepi maschili - In assenza del campione olimpico Conseslus Kipruto il successo è andato a Benjamin Kigen, che ha stabilito il record personale con un buon 8’11”54 precedendo l’etiope Getnet Wale (8’13”16).

1500 metri femminili - In una gara condizionata dal grande caldo con una temperatura di oltre 30°C Margherita Magnani è stata costretta a ritirarsi. La ventenne etiope Gudaf Tsegay, bronzo ai Mondiali Indoor di Portland 2016, si è imposta in un ottimo 4’00”96 davanti alla marocchina Rabab Arrafi (4’03”34).